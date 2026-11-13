El venezolano Anyelo Cisneros atraviesa su tercera etapa en Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, luego de su paso por el básquet mexicano. El ala pívot se mostró feliz por volver a vestir la camiseta del conjunto patagónico, destacó el recibimiento de la gente en el Socios Fundadores y se refirió a la preparación del equipo de cara al partido de este sábado ante Platense por la Liga Nacional.

“Muy contento, muy alegre de estar nuevamente aquí en mi tercera temporada con el club. Agradecido con los dirigentes por confiar en mi trabajo”, expresó Cisneros sobre su regreso a Gimnasia, luego de disputar una temporada en la Liga de México, donde tuvo una buena campaña en Mineros de Zacatecas.

El interno venezolano también hizo referencia a las sensaciones que vivió al volver a presentarse en el Socios Fundadores. Después de disputar dos encuentros durante la gira, tuvo su esperado reencuentro con el público Mens Sana en condición de local: “Desde la mañana, en el entrenamiento estaba un poquito ansioso porque iba a ser mi primer partido en casa. Siempre estoy agradecido porque siento que la hinchada me apoya mucho y está contenta con mi trabajo”, manifestó.

Además, destacó el cariño recibido desde su ingreso a la cancha y el reconocimiento de los hinchas: “Desde que salté a la cancha se sintió la buena vibra, la buena energía. Cuando me mencionaron antes de comenzar el partido, me recibieron de una manera que se sintió mucho. La verdad que eso para mí es bastante bonito y estoy agradecido con todos ellos”.

En cuanto al presente del equipo, Cisneros remarcó la importancia del trabajo diario y la concentración para afrontar una competencia cada vez más exigente. Bajo las indicaciones del entrenador Pablo Favarel y su cuerpo técnico, Gimnasia continúa ajustando detalles para sus próximos compromisos: “A los muchachos los veo muy mentalizados. Venimos de perder un partido que se nos escapó en el último momento, pero creo que todos los partidos de esta Liga, que es muy competitiva, son difíciles”, señaló.

El próximo desafío para el “Verde” será este sábado, cuando reciba a Platense desde las 21 en el estadio Socios Fundadores, en una nueva presentación por la Liga Nacional. Gimnasia buscará hacerse fuerte ante su gente y volver a la senda de la victoria, con Anyelo Cisneros nuevamente como parte del equipo.