Derrotó a Independiente de Oliva por 77-76 y de esa manera logró su sexta victoria en fila que le permite estar entre los primeros lugares de la Liga Nacional de Básquetbol.

El campeón Gimnasia se impuso en suplementario y cerró una gira ideal

Con un trabajo tremendo en defensa, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia le ganó en suplementario a Independiente de Oliva por 77-76, y de esa manera, cerró una gira perfecta por la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol.

El encuentro, que se jugó en el Gigante de la Ruta 9, fue arbitrado por Alejandro Chiti, Raúl Sánchez y Gustavo D’Anna, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 21-19, 43-34, 49-48 y 62-62.

El primer cuarto se lo llevó el dueño de casa, repartiéndose el goleo Rolando Vallejos, Patricio Tabarez y Enzo Filippetti, que entre los tres aportaron 13 puntos de los 21 de su equipo. En el “Verde”, mientras tanto, se destacaban Anyelo Cisneros y Carlos Rivero, quienes entre los dos marcaban 10 tantos.

En el segundo capítulo, ambos equipos lucieron erráticos y estuvieron por varios minutos sin convertir y por eso el 33-28 estuvo intacto, hasta que Rolando Vallejos lo cambió convirtiendo un libre.

Y pese a eso, y con ya había pasado en algunos pasajes del encuentro, el local lograba una ventaja de ocho puntos.

Independiente sacó diez de ventaja (42-32) por un doble de Vallejos, luego de robarle el balón a Cisneros.

La “I se fue a los vestuarios con ventaja de 9 (43-34) porque contó con un buen aporte de Vallejos, Agustín Cáffaro y Marcucci.

Gimnasia, mientras tanto, lució errático sobre todo a la hora de meterla de tres puntos ya que convirtió 3 de 22 intentos en la primera mitad del juego.

Luego del descanso largo, Gimnasia metió un parcial de 7-para ponerse a 2 (43-41), gracias a 5 puntos seguidos de Felipe Inyaco, y un doble de Cisneros.

Gimnasia logró pasar al frente en el marcador por un triple de Martiniano Dato, tras recibir de Valentín Forestier. Así, el “Verde” se puso 46-47 arriba, con 3’05” para el final del tercer cuarto.

El partido siguió siendo parejo a tal punto que el local se fue arriba 49-48, aunque Gimnasia ganó el cuarto 14-6 y por eso la ventaja fue solo por uno.

En el último cuarto, Independiente metió un parcial de 6-0 con Marcucci y Juan Guerrero para dejar el marcador 55-48; y con algo más de ocho minutos para el final, el DT Pablo Favarel tuvo que pedir minuto.

El local sacó la máxima del partido con un triple de Felipe Barrionuevo quien no había marcado hasta ese momento. Así, Independiente sacó 12 de ventaja (60-48), por lo que a 6’15” para la definición del juego, Favarel tuvo que solicitar un nuevo tiempo muerto.

Gimnasia estuvo casi seis minutos sin convertir. Hasta que el chileno Inyaco salió de la sequía con dos libres y un doble de Cisneros, la visita se puso a ocho.

Con dos minutos por jugar, Emiliano Toretta marcó un triple y así, Gimnasia se puso a cuatro (62-58). Y luego, un doble y libre de Carlos Rivero, la visita se colocó a uno (62-61).

Sin embargo y con solo 6 segundos por jugar, Cisneros atacó al canasto, recibió un tapón de Vallejos, quien se quedó con el rebote y así el partido se fue a tiempo suplementario.

En el tiempo extra, el partido siguió siendo parejo, pero con poco más de 30” para el final, Rivero fue a la línea y metió dos libres para dejar el juego 75-76.

Hasta que el salteño Rivero fue frenado con falta. Fue a la línea y con dos segundos para el término del juego, metió un libre, que terminó siendo decisivo para que Gimnasia logre su sexta victoria de visitante y ya lleva ocho triunfos en la temporada.

En Gimnasia, brilló Carlos Rivero, con 14 puntos, 22 rebotes y 2 tapas, mientras que Anyelo Cisneros lo escoltó con 18 tantos, 13 rebotes, 2 recuperos y 2 tapas.

En el local, el mejor fue Nicolás Marcucci, goleador del juego con 22 puntos, mientras que Rolando Vallejos aportó 14 tantos y tuvo una tapa.

Gimnasia regresará a Comodoro Rivadavia ya que este lunes desde las 20:30 volverá a presentarse en el Socios Fundadores. Su rival será Oberá Tenis Club de Misiones que venció a Argentino de Junín 98-84.

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Síntesis

Independiente 76 (62) / Gimnasia 77 (62)

Independiente (21+22+6+13+14): Juan Guerrero 5, Fortunato Rolfi 9, Patricio Tabarez 4, Rolando Vallejos 14 y Enzo Filippetti 7 (fi); Felipe Barrionuevo 3, Nicolás Marcucci 22, Agustín Cáffaro 9 y Andriy Grytsak 3. DT: Martín González.

Gimnasia (19+15+14+14+15): Emiliano Toretta 6, Felipe Inyaco 9, Martiniano Dato 9, Anyelo Cisneros 18 y Carlos Rivero 14 (fi); Marcos Chacón 6, Obiajulum Okafor 3, Benjamin Stevens 5, Gino Balbo 0, Sebastián Carrasco 7 y Valentín Forestier 0. DT: Pablo Favarel.

Parciales: 21-19, 43-34, 49-48 y 62-62.

Arbitros: Alejandro Chiti, Raúl Sánchez y Gustavo D’Anna.

Estadio: El Gigante de la Ruta 9 (Oliva).

Panorama

JUEVES 5

- Oberá Tenis Club 98 / Argentino 84.

- Independiente 76 (62) / Gimnasia 77 (62).

Programa

VIERNES 6

- 21:00 Quimsa vs Lanús.

- 21:35 Boca vs San Martín (DSports).

- 22:00 San Lorenzo vs Regatas Corrientes.

DOMINGO 8

- 20:00 San Lorenzo vs San Martín.

- 20:30 Quimsa vs Instituto.

- 21:00 Racing vs Regatas Corrientes.

LUNES 9

- 20:00 Boca vs La Unión.

- 20:30 Gimnasia vs Oberá Tenis Club.