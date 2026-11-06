Fue en la Casa Pumas para intercambiar experiencias y compartir modelos de desarrollo de jugadores y jugadoras.

La CAB y la Unión Argentina de Rugby mantuvieron una reunión de trabajo

Representantes de la Confederación Argentina de Básquet y de la Unión Argentina de Rugby mantuvieron un encuentro de trabajo en Casa Pumas para intercambiar experiencias y compartir modelos de desarrollo de jugadores y jugadoras.

Por parte de la CAB participaron Santiago Losada (secretario general), Hernán Tettamanti (director de Selecciones Nacionales), Cristian Santander (coordinador de Selecciones Formativas), Verónica Rindone (directora de RRHH y Educación) y Yonathan Rodríguez (coordinador del Departamento Físico).

La delegación de la UAR estuvo integrada por José Pellicena (gerente de Alto Rendimiento), Gustavo Fernández (secretario administrativo), Martín Amón (secretario técnico de Alto Rendimiento), Sebastián Yavicoli (Manager Academia Buenos Aires), Luciano Silvera (asistente manager Academia Buenos Aires), Juan Galarraga (coordinador de Preparación Física de Academias/M20), Nicolás Fernández Miranda (Head Coach M20) y Carlos Mohapp (entrenador asistente M20).

Durante la reunión se abordaron distintos ejes de trabajo, entre ellos el desarrollo y seguimiento de talentos, el alcance federal de los programas deportivos, las estructuras de formación, las capacitaciones y el intercambio de conocimientos entre ambas disciplinas.