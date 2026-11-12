Arranca una nueva fecha del torneo ACRB / Liga Integración Binacional

Con un total de 28 partidos, este viernes se pondrá en marcha una nueva fecha de la fase regular del torneo ACRB / Liga Integración Binacional de Básquet “José Pepe Bova”, que organizan la Asociación Comodoro Rivadavia y la Asociación Deportiva Austral de Coyhaique, Chile.
En ese contexto, la acción arrancará este viernes en Coyhaique -a partir de las 16-, con un fin de semana que tendrá 16 partidos en tres escenarios de juego que fueron designados. En la ciudad chilena, se presentarán los equipos comodorenses de Comisión de Actividades Infantiles y Petroquímica.
Mientras que en Comodoro y Rada Tilly, la acción arrancará este sábado y en total se jugará una docena de encuentros que tendrá partidos de las ramas masculina y femenina.
A continuación se detalla la programación que se jugará desde este viernes al domingo por una nueva fecha del torneo Integración Binacional.
Programa - Coyhaique
VIERNES 13
En el gimnasio “Universidad Aysén” – 7ª fecha
16:00 Infantiles (M): Legiones Athletic vs Comisión de Actividades Infantiles (*). Arbitros: René Morales y Fiorella Téllez.
17:30 Cadetes (M): Legiones Athletic vs CAI (*). Arbitros: Fiorella Téllez y Nicolás Carvallo.
19:00 Juveniles (M): Legiones Athletic vs CAI (*). Arbitros: Fiorella Téllez y Carlos Castro.
SABADO 14
En el Gimnasio “IND – Fiscal – 9ª fecha
11:30 Infantil (M): Astros de La Patagonia vs CAI) (*). Arbitros: Fernando Carvallo y René Morales.
13:00 Cadetes (M): Astros de La Patagonia vs CAI (*). Arbitros: Carlos Castro y Fernando Carvallo.
14:30 Juveniles (M): Astros de La Patagonia vs CAI (*). Arbitros: René Morales y Fiorella Téllez.
En el Gimnasio “Universidad Aysén” / 12ª fecha
16:00 Infantiles (F): Club Coyhaique vs Petroquímica (*). Arbitros: René Morales y Fernando Carvallo.
17:30 Cadetes (F): Club Coyhaique vs Petroquímica (*). Arbitros: René Morales y Carlos Castro.
DOMINGO 15
En el Gimnasio “Liceo San Felipe” – 10ª fecha
09:00 Cadetes (M): Club Coyhaique vs CAI (*). Arbitros: Claudio Jara y Henri Caiguan.
10:30 Juveniles (M): Club Coyhaique vs CAI (*). Arbitros: Claudio Jara y Henri Caiguan.
12:00 Infantiles (M): Club Coyhaique vs CAI (*). Arbitros: Claudio Jara y Henri Caiguan.
En el gimnasio “Universidad Aysen – 11ª y 2ª fecha
10:00 Infantiles (F): Club Coyhaique vs Petroquímica (*). Arbitros: René Morales y Carlos Castro.
11:30 Cadetes (F): Club Coyhaique vs Petroquímica (*). Arbitros: Fiorella Téllez y Fernando Carvallo.
13:00 Juveniles (F): Legiones Athletic vs Club Coyhaique (*). Arbitros: Valentina Molina y Claudio Jara.
15:00 Cadetes (F): Legiones Athletic vs Club Coyhaique (*). Arbitros: Andrés Levicoy y Valentina Molina.
16:30 Infantiles (F): Legiones Athletic vs Club Coyhaique (*). Arbitros: Andrés Levicoy y Valentina Molina.
(*) Con planilla oficial de juego-
Programa – Comodoro – Rada Tilly
SABADO 14
En el gimnasio Cemento Comodoro – 9ª fecha
14:30 Mini (M): Petroquímica vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Leandro Aguirre y Juan Atencio.
16:00 Infantiles (M): Petroquímica vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Leandro Aguirre y Miguel Muñoz.
17:30 Cadetes (M): Petroquímica vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Leandro Aguirre y Rodrigo Alvarez.
19:00 Juveniles (M): Petroquímica vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Matías Carrizo y Rodrigo Alvarez,
(*) Con planilla oficial de juego.
DOMINGO 15
En Náutico Rada Tilly – 8ª fecha
15:30 Mini (M): Náutico Rada Tilly vs Gimnasia "Verde". Arbitros: Juan Carlos Pérez y Miguel Muñoz.
17:00 Infantil (M): Náutico Rada Tilly vs Gimnasia "Verde". Arbitros: Juan Carlos Pérez y Miguel Muñoz.
18:30 Cadetes (M): Náutico Rada Tilly vs Gimnasia "Verde". Arbitros: Mario Contrera y Jorge Alarcón.
20:00 Juveniles (M): Náutico Rada Tilly vs Gimnasia "Verde". Arbitros: Mario Contrera y Jorge Alarcón.
En el Socios Fundadores – 6ª y 10ª fecha
15:30 Mini (F): Gimnasia vs La Fede Deportiva. Arbitros: Matías Carrizo y Juan Atencio.
17:00 Cadetes (F): Gimnasia vs La Fede. Arbitros: Facundo Iza y Axel Catalán.
18:30 Infantiles (F): Gimnasia vs La Fede. Arbitros: Axel Catalán y Juan Atencio.
20:00 Juveniles (F): Gimnasia vs La Fede Deportiva. Arbitros: Matías Carrizo y Facundo Iza.