Más de 200 competidores en el Cross de Cañadón Seco

Hubo récord de participantes con más de 200 inscriptos de diferentes localidades, consolidando a esta competencia entre las más relevantes de la región.
Los y las atletas, desafiaron los circuitos de 6K y 12K con partida y llegada en el parque “Domingo Tomás Castillo”.
Cada participante recibió la remera oficial, recorriendo los caminos rurales y el paisaje natural del entorno de la localidad, por lo cual además de fomentarse el deporte, este evento tiene como objetivo promocionar la vida saludable y el turismo.
En la premiación especial por equipos, Valdocco se llevó el reconocimiento al grupo más numeroso, seguido por Macá Tobiano.
En lo competitivo, la organización felicita todos los atletas y de manera especial a Emanuel Ainqueo y Gabriel Torres, grandes ganadores de la clasificación general en 6K y 12K.
Asimismo, se destacó las actuaciones de Alma Mansilla (primer puesto en 6K), Albaro Gutiérrez, Prisilla Lamas, Agustín Williams, Silvina Pardo, Sandra Espinoza, Francisco Arrieta, Dina Almendra, Héctor Cantero, Elsa Castro y Víctor Bordón, Héctor Sosa, Rosalinda Figueroa, Marina Benítez, Alex Maldonado, Pamela Mansilla, Cristian Bordón, Ester Muñoz, Daniel Soria y Gerardo Ramos.
“Esta propuesta se enmarca en la decisión del presidente comunal Gabriel Galarza, a través de la Dirección de Deportes, de fortalecer el desarrollo deportivo como herramienta clave de integración, brindando oportunidades a los atletas y posicionando a nuestro pueblo en el turismo deportivo” se indica en el informe de prensa.
Fuente: Comuna de Cañadón Seco