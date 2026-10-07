Cañadón Seco fue escenario el pasado domingo de una gran fiesta del atletismo al disputarse la 12ª edición del Cross del Cañadón.

Más de 200 competidores en el Cross de Cañadón Seco

Hubo récord de participantes con más de 200 inscriptos de diferentes localidades, consolidando a esta competencia entre las más relevantes de la región.

Los y las atletas, desafiaron los circuitos de 6K y 12K con partida y llegada en el parque “Domingo Tomás Castillo”.

Cada participante recibió la remera oficial, recorriendo los caminos rurales y el paisaje natural del entorno de la localidad, por lo cual además de fomentarse el deporte, este evento tiene como objetivo promocionar la vida saludable y el turismo.

En la premiación especial por equipos, Valdocco se llevó el reconocimiento al grupo más numeroso, seguido por Macá Tobiano.

En lo competitivo, la organización felicita todos los atletas y de manera especial a Emanuel Ainqueo y Gabriel Torres, grandes ganadores de la clasificación general en 6K y 12K.

Asimismo, se destacó las actuaciones de Alma Mansilla (primer puesto en 6K), Albaro Gutiérrez, Prisilla Lamas, Agustín Williams, Silvina Pardo, Sandra Espinoza, Francisco Arrieta, Dina Almendra, Héctor Cantero, Elsa Castro y Víctor Bordón, Héctor Sosa, Rosalinda Figueroa, Marina Benítez, Alex Maldonado, Pamela Mansilla, Cristian Bordón, Ester Muñoz, Daniel Soria y Gerardo Ramos.

“Esta propuesta se enmarca en la decisión del presidente comunal Gabriel Galarza, a través de la Dirección de Deportes, de fortalecer el desarrollo deportivo como herramienta clave de integración, brindando oportunidades a los atletas y posicionando a nuestro pueblo en el turismo deportivo” se indica en el informe de prensa.

Fuente: Comuna de Cañadón Seco