El atletismo infantil festeja los 30 años del Muelle "Antonio Morán"

Será este domingo a partir de las 11 con un encuentro atlético totalmente integrativo y gratuito.

Con motivo del 30° aniversario del Muelle de Ultramar “Antonio Morán”, el puerto de Comodoro Rivadavia (Chubut) abrirá sus puertas este domingo para recibir a chicos y chicas de 2 a 16 años en una jornada deportiva sin carácter competitivo. La organización estará a cargo de Comodoro Corre, con el auspicio de la Administración Portuaria de Comodoro Rivadavia.

La celebración por el aniversario del Muelle de Ultramar “Antonio Morán” tendrá un capítulo especialmente pensado para las infancias. Se trata de un evento atlético infantil totalmente integrativo y gratuito, que se desarrollará en el Puerto de Comodoro Rivadavia.

La propuesta convoca a niñas y niños nacidos entre los años 2010 y 2024, en un formato no competitivo, donde la idea central es que cada participante pueda vivir la experiencia de participar, recorrer distancias acordes a su categoría y disfrutar de instancias recreativas durante la jornada.

El encuentro se realizará el domingo, desde las 11, con pruebas organizadas por año de nacimiento.

Además del derecho a participar en las pruebas, los participantes recibirán chocolate caliente y una medalla de finalista, como reconocimiento por la participación en el marco de los festejos.

Las inscripciones son únicamente online y se completan a través del formulario habilitado para tal fin en Comodoro Corre en Facebook.

La jornada deportiva se enmarca en una programación más amplia que busca convertir el puerto en un punto de encuentro para toda la comunidad. Entre las actividades destacadas figuran: Visita al ARA “Almirante Brown”, que estará abierto al público los días 11 y 12 de octubre.

Actividades deportivas y náuticas, que incluyen la I Regata “Puerto de Comodoro Rivadavia” (organizada por el Club Náutico Comandante Espora), la carrera Comodoro Corre y una Bici Aventura del 10 al 12 de octubre.

Paseo familiar y gastronómico, con food trucks, stands de artesanos y productores locales, y artistas realizando pintura en vivo.

Recorridos guiados, para conocer instalaciones, historia operativa y proyectos del puerto.

Muestra institucional con presencia de fuerzas (como Prefectura, Armada y Fuerza Aérea) y además la entrega de premios del concurso “El puerto que imaginamos” (fotografía y arte).

El puerto, en definitiva, prepara una agenda pensada para celebrar, conocer y participar en familia.

Cronograma y distancias:

2024: 10 metros

2022 y 2023: 30 metros

2020 y 2021: 60 metros

2018 a 2020: 125 metros

2016 y 2017: 250 metros

2014 y 2015: 500 metros

2010 a 2013: 750 metros