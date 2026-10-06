Se presentó la 20ª Carrera de la Mujer "Especial Día de la Madre"

Habrá competencia de 5K y caminata de 3K el sábado 17 de octubre con el Gimnasio municipal Nº 2 como epicentro. Las inscripciones son hasta el jueves 15 de octubre.

El Centro de Exposición y Promoción Turística (CEPTUR) de Comodoro Rivadavia fue escenario de la presentación oficial de la 20ª Carrera de la Mujer “Especial Día de la Madre”, de 5K competitivos y caminata de 3K que se desarrollará el sábado 17 de octubre saliendo desde el Gimnasio municipal Nº 2 del barrio Pueyrredón.

El evento tiene como objetivo fundamental la concientización y recaudación de fondos para la prevención del cáncer de mama, desde 2004 organizado por Acuarium con el acompañamiento de Comodoro Deportes.

Las inscripciones están abiertas hasta el jueves 15 de octubre a las 18, mientras que el viernes 16 será la entrega de kits, y el sábado 17 se anotará a caminantes hasta las 12. A las 14 será el laso humano de concientización y prevención del cáncer de mama, en el marco del “Octubre Rosa”, y la carrera comenzará a las 15.

En el acto de presentación estuvo encabezado por el titular de Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez, junto a la secretaria de salud María Cativa, la organizadora Nancy Regina, Dra. Kenia Zambrano (Penta), Mabel Blanco (APAEC) y Sonia Escobar (“Una Sonrisa en tu cabeza”), entre otras.

“Les agradezco infinitamente la presencia. Llevamos 20 ediciones en las que ponemos voz, cara y nombre al cáncer de mama, tratando de convertir cada edición en un altavoz para las mujeres, alertar sobre la importancia de la actividad física, hábitos saludables, evitar el stress, realizarse los exámenes y controles. Con el apoyo del Estado, las secretarías y las empresas trabajamos sobre la prevención y nos queremos centrar en ese mensaje”, expresó Nancy Regina, organizadora.

“Cuatro de cada diez mujeres desconocen sobre la salud mamaria. En Argentina se detectan 22 mil casos por año, y mueren 6 mil mujeres por año. Una de cada ocho tomará contacto con el cáncer a lo largo de su vida; cifras que muestran la urgencia de trabajar sobre la detección precoz, ya que un 90 por ciento de los cánceres detectados a tiempo son curables. Invitamos a sumarse a nuestro compromiso, que se renueva cada año en la línea de largada”, sostuvo.

Por su parte, el profesor Hernán Martínez, titular de Comodoro Deportes, agregó: “Hace 20 años que una persona comenzó a difundir y concientizar sobre esta enfermedad. Haber acompañado desde el primer momento es algo que nos enorgullece como área de Deportes, porque la premisa es acompañar a la gente que genera y trabaja para los demás. Agradezco a la secretaría de salud, al sector privado y obviamente las felicitaciones a la autora de todo esto, a Nancy, que se puso al frente del proyecto, empuja y sigue buscando siempre un poquito más”.

“El objetivo es que todos participen, que todos se sumen y colaboren, que entiendan que la remera que compran es el apoyo a este proyecto y a esta iniciativa. El acompañamiento del Estado municipal, pedimos a la gente que acompañe y usen la voz de Nancy para concientizar sobre la prevención, esa voz tenemos que tratar entre todos potenciarla y que se escuche mucho más”, sentenció el titular de Comodoro Deportes.

20 AÑOS DE LUCHA Y CONCIENTIZACION

Organizada por Acuarium, institución comprometida con la promoción de la salud y la lucha contra el cáncer de mama, la Carrera de la Mujer lleva veinte años desde su primera realización en 2004, y han pasado por ella más de 17 mil mujeres.

La Carrera de la Mujer es referente en la ciudad y la Patagonia, de fomentar la participación femenina en actividades deportivas, sosteniendo como objetivo fundamental la lucha contra el cáncer, la toma de conciencia sobre la importancia de la prevención anticipada, así como también combatir la violencia de género y las desigualdades sociales que sufren las mujeres en todos los ámbitos.

Otro de los objetivos es la recaudación de fondos para la lucha contra el cáncer de mama, entregando el aporte de las participantes a instituciones a fines a la causa, entidades que llevan adelante campañas para mujeres que no tienen acceso al sistema de salud.

El evento forma parte de un programa de actividades en la ciudad en el marco del “Octubre Rosa”, impulsado en pandemia y vigente por sexto año consecutivo, declarado de interés municipal.