Capacitaron a 111 jóvenes que trabajarán en una nueva hamburguesería

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Salud y la Dirección de Manipulación de Alimentos, capacitó este sábado a los 111 nuevos trabajadores de una reconocida firma de hamburguesas que abrirá su primer local en la ciudad.

El secretario de Salud, Jorge Espíndola, explicó que la propuesta incluye el carnet sanitario, la capacitación en manipulación de alimentos y una jornada de tres horas de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP), con instancias teóricas y prácticas. Detalló que el programa de RCP que el Municipio desarrolla con empleados municipales e instituciones se extiende ahora a estos jóvenes.

"El intendente Macharashvili insistió en hacer esta capacitación, el Municipio conoce la importancia de los primeros auxilios y de estas primeras maniobras para salvar vidas", afirmó el funcionario.

Por su parte, la Dirección de Manipulación de Alimentos trabaja junto a la empresa y al área de Salud para completar la documentación de los 111 contratados, de modo que comiencen su actividad con todos los requisitos en regla.

Desde la gerencia de negocios de la firma agradecieron el acompañamiento municipal y destacaron la expectativa por la apertura. "Es el primer local en la provincia y estamos a 1.000 kilómetros del próximo, así que es todo un desafío para el equipo completo", expresaron.