El gobernador Ignacio Torres supervisó el inicio de los trabajos sobre dos corredores estratégicos para la conectividad de la Cordillera,

Chubut reconstruirá más de 169 kilómetros de las rutas 40 y 259

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, supervisó el avance inicial de las obras de reconstrucción de las rutas nacionales 40 y 259, que permitirán recuperar más de 169 kilómetros de infraestructura vial estratégica para la conectividad, la seguridad y el desarrollo productivo y turístico de la región cordillerana.

Los trabajos comenzaron durante octubre y demandarán una inversión superior a los $102.200 millones. El proyecto contempla la recuperación integral de distintos tramos que presentan un importante deterioro de la calzada y que afectan diariamente la circulación de vecinos, transportistas y turistas.

La ejecución de las obras fue posible a partir de un acuerdo entre el Gobierno del Chubut y el Estado nacional, mediante el cual la Provincia asumió el financiamiento y la ejecución de proyectos viales que permanecían pendientes. El mecanismo permite compensar obligaciones financieras provinciales y destinar esos recursos a infraestructura estratégica.

Durante la recorrida de este viernes, Torres destacó la posibilidad de concretar inversiones que, según señaló, eran reclamadas desde hace décadas por las comunidades de la región.

“El sistema que aplicamos es innovador, creativo y único en la Argentina: un esquema de compensación de deuda. Los fondos que antes se iban en intereses de una deuda criminal de más de $250 mil millones que tomó el gobierno anterior, hoy los destinamos a arreglar rutas nacionales”, expresó el mandatario.

Asimismo, sostuvo que se trata de “obras fundamentales que se reclamaban hace décadas y que hoy se hacen de la mejor forma: de manera transparente y desendeudándonos del Gobierno Nacional”.

EL ACUERDO CON NACION

La reconstrucción de ambas rutas se enmarca en el Convenio Marco de Colaboración en Materia de Obras Públicas, firmado entre el Gobierno del Chubut y la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía de la Nación.

El acuerdo estableció un mecanismo para que la Provincia pudiera hacerse cargo del financiamiento y la ejecución de obras nacionales que habían quedado pendientes, evitando que la falta de inversión continuara profundizando el deterioro de corredores esenciales para la región.

El esquema está contemplado en el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, establecido mediante el Decreto Nacional Nº 969/2024, que habilita la conciliación y compensación de deudas y créditos entre el Estado nacional y las provincias.

A través de este mecanismo, Chubut busca convertir obligaciones financieras en inversiones concretas, avanzar en el proceso de desendeudamiento provincial y recuperar infraestructura vial que durante años fue motivo de reclamos de las comunidades cordilleranas.

Más de 169 kilómetros de intervención

Las obras corresponden a la Malla 632 y comprenden un total de 169,16 kilómetros distribuidos entre las rutas nacionales 40 y 259.

Sobre la Ruta Nacional 40, la intervención abarca 126,36 kilómetros, desde el acceso a la Estancia La Paulina hasta el empalme con la Ruta Nacional 259.

En tanto, sobre la Ruta Nacional 259 se trabajará en otros 42,80 kilómetros, desde su intersección con la Ruta 40 hasta el empalme con la Ruta Provincial 17. El tramo incluye sectores vinculados con los accesos a Esquel y Trevelin.

Este último corredor resulta fundamental para la comunicación entre ambas localidades y también integra la conexión internacional con Chile a través del paso Río Futaleufú, utilizado por residentes, turistas y transportistas.

La recuperación de estas vías permitirá mejorar las condiciones de circulación para quienes las utilizan diariamente por razones laborales, educativas, sanitarias y comerciales. Además, representa una inversión estratégica para fortalecer el turismo, una de las principales actividades económicas de la Cordillera, al optimizar los accesos a localidades y atractivos naturales de la región.

RECONSTRUCCION DE LA CALZADA Y SEGURIDAD VIAL

El proyecto contempla trabajos de reconstrucción y recuperación de la calzada, repavimentación de sectores deteriorados, reparación de superficies comprometidas y acondicionamiento de banquinas, además de otras intervenciones destinadas a mejorar la seguridad y la transitabilidad.

Las tareas se desarrollarán progresivamente en distintos tramos de ambas rutas, incluidos sectores urbanos de Esquel y Trevelin. Según lo previsto, la obra cuenta con un plazo contractual de 72 meses.

La intervención apunta a dar respuesta a una demanda histórica de las comunidades cordilleranas y recuperar dos corredores fundamentales para la integración territorial, la circulación y el desarrollo económico y productivo de Chubut.