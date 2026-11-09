"Tierra, techo y trabajo son exigencias de la justicia social"

El Papa reivindicó en la UCA la economía popular y defendió las 3 T de Francisco como exigencias de justicia social.

En la continuidad de su alocución en la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), el papa León XIV volvió a poner en el centro del debate la realidad de los sectores más vulnerables, y una vez más citó al papa Francisco, esta vez con un llamado a defender la justicia social.

Ante un auditorio integrado por empresarios, gremialistas, académicos y dirigentes sociales, el pontífice reivindicó el rol de los movimientos sociales y citó expresamente el ideario impulsado por el papa Francisco.

El Santo Padre remarcó que las organizaciones de base no se limitan a recibir asistencia, sino que representan una forma activa de respuesta frente a las carencias del sistema productivo tradicional.

Al abordar la situación de los trabajadores no registrados y las economías de subsistencia, León XIV destacó la capacidad de gestión y organización de las comunidades de la periferia.

"Los movimientos populares, la economía popular y los trabajadores informales —los cartoneros, los campesinos, los artesanos— son expresiones vivas de esta subsidiariedad activa que el Papa Francisco ha defendido en sus discursos a los movimientos populares", señaló el Sumo Pontífice.

En ese mismo pasaje, diferenció la acción comunitaria del mero asistencialismo estatal. "Ellos no esperan pasivamente la asistencia del Estado, se organizan desde abajo para construir soluciones comunitarias. Con su demanda de inclusión social, ellos abogan por esas tres T: tierra, techo y trabajo, que muchas veces el Papa Francisco indicó como exigencias de la justicia social", remarcó de forma contundente.

El discurso del pontífice en Puerto Madero significó una clara ratificación de la Doctrina Social de la Iglesia respecto al valor del trabajo informal organizado y la validez del reclamo por las "3T" (tierra, techo y trabajo).

Sus palabras generaron un fuerte impacto en el marco del encuentro laboral en la UCA, consolidando uno de los ejes más potentes de su agenda social en el país antes de encabezar la reunión interreligiosa y la celebración de Vísperas en la Catedral.