Concluyó la renovación lumínica integral del Paseo Costero

La intervención abarca la modernización del sistema lumínico con el cambio de 109 luminarias, el mejoramiento de barandas y la reparación de veredas.

El Municipio finalizó la renovación total del sistema de iluminación en el Paseo Costero de la ciudad, tras 10 años sin efectuarse recambio. Esta intervención busca brindar mayor seguridad a vecinos y visitantes que transitan a diario por el sector, jerarquizando un punto central de Comodoro.

Desde la subsecretaría de Mantenimiento y Conservación, explicaron que las tareas responden a una planificación coordinada con Comodoro Turismo y giran en torno a un pedido expreso del intendente. El abordaje del espacio es integral y abarca distintas áreas de infraestructura contemplando el recambio de luminarias, un hecho fundamental ya que se trataba de equipos que cumplieron su vida útil.

Respecto de la renovación tecnológica del alumbrado, se sustituyeron 109 unidades por tecnología LED de alta potencia. Esto mejora sustancialmente la visión nocturna por tratarse de luz blanca, acentuando de este modo la seguridad del paseo y optimizando la eficiencia energética.

Asimismo, las cuadrillas continúan trabajando en el sector para completar la puesta en valor de la Costanera. Las labores incluyen además el mejoramiento y pintado de barandas y muros, el reemplazo de baldosones dañados por la erosión marina y el pintado de cordones para el embellecimiento general del lugar.