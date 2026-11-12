Alexander Haro y Jorge Sudan están imputados por un asalto ocurrido en agosto de 2025, cuando un automovilista fue golpeado en la cabeza con la culata de un revólver. La Justicia dispuso que ambos continúen el proceso en libertad, con restricciones de acercamiento a la víctima y controles periódicos.

Golpearon a un automovilista con un revólver para robarle y ahora esperan el juicio en libertad

Dos hombres acusados de protagonizar un violento robo en Comodoro Rivadavia recuperaron la libertad mientras esperan ser juzgados por un jurado popular. La decisión se tomó durante una audiencia judicial realizada en los tribunales del barrio Roca, donde se revisaron las medidas de coerción que pesaban sobre ambos imputados.

Se trata de Alexander Haro y Jorge Sudan, investigados por un asalto cometido el 3 de agosto de 2025 en la intersección de avenida Polonia y Pieragnoli.

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, los sospechosos habrían interceptado a un automovilista, lo golpearon con un arma de fuego y le sustrajeron distintos elementos de valor antes de escapar.

Del pedido de prisión preventiva a la libertad con restricciones

Durante la audiencia preliminar al juicio por jurados, el funcionario de Fiscalía Franco Tavano solicitó inicialmente mantener durante seis meses las medidas que pesaban sobre los acusados.

En ese momento, Haro cumplía prisión preventiva, mientras que Sudan se encontraba bajo arresto domiciliario.

La Fiscalía fundamentó su pedido en la existencia de riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación.

El juez Miguel Caviglia resolvió, en una primera instancia, mantener el arresto domiciliario de Sudan y sustituir la prisión preventiva de Haro por una medida domiciliaria con tobillera electrónica.

Sin embargo, la situación cambió durante la revisión posterior, cuando el propio representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que ambos imputados recuperaran la libertad bajo determinadas condiciones.

El pedido fue realizado con el objetivo de evitar que una eventual condena futura se viera afectada por el tiempo de detención preventiva ya cumplido.

Las defensas no formularon objeciones y finalmente el juez de revisión dispuso la libertad de los dos acusados.

Qué medidas deberán cumplir

Aunque recuperaron la libertad, Haro y Sudan continuarán sometidos al proceso penal y deberán cumplir las restricciones impuestas por la Justicia.

Entre ellas se encuentran la prohibición de acercarse o acceder a lugares vinculados con la víctima y la obligación de presentarse cada 15 días ante la Oficina Judicial.

Ambos permanecen imputados y deberán afrontar el juicio por jurados en el que se determinará su eventual responsabilidad penal.

El violento robo que se investiga

El episodio que dio origen a la causa ocurrió el 3 de agosto de 2025, alrededor de las 16:45, cuando un hombre circulaba en su automóvil por avenida Polonia y Pieragnoli.

De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, la víctima detuvo su marcha y fue abordada por dos hombres que abrieron las puertas del vehículo.

En esas circunstancias, uno de los agresores habría tomado un revólver por el caño y golpeado al conductor en la cabeza con la culata, mientras ambos sustraían distintos objetos de valor.

Tras el ataque, los sospechosos escaparon. Personal de la Comisaría Sexta realizó un rastrillaje y logró detener a uno de los presuntos involucrados, mientras que el otro consiguió darse a la fuga.

La causa fue calificada provisoriamente como robo agravado por el uso de arma de fuego utilizada como arma impropia y, de manera alternativa, robo agravado por el uso de un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse.

La investigación se encuentra en la etapa previa al juicio por jurados, donde se analizarán las pruebas reunidas por las partes.

La libertad dispuesta no implica el cierre de la causa ni una absolución: ambos hombres continúan imputados y su responsabilidad deberá ser determinada durante el debate judicial.