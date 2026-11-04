Vidal lanzó programa de entrega de kits escolares, zapatillas y becas

El Gobierno de Santa Cruz presentó oficialmente el Programa Provincial para el Fortalecimiento de las Trayectorias Educativas, denominado “En Comunidad”.

Se trata de una iniciativa que incorpora una política de asistencia escolar sin precedentes en la provincia: la entrega masiva de kits escolares, becas y calzado deportivo para estudiantes de todos los niveles y modalidades.

Durante el acto celebrado el martes, el gobernador Claudio Vidal anunció concretamente la distribución de 93.000 mochilas y 93.000 pares de zapatillas, destinados a acompañar a los estudiantes santacruceños durante el ciclo lectivo 2027.

Además, anticipó la puesta en marcha de un plan de 5.000 becas estudiantiles, que contará con aportes del sector privado y del Tesoro Provincial.

“No es casualidad, esto es una decisión política”, afirmó el mandatario al destacar la magnitud del operativo que deberá organizar el Estado provincial para garantizar que los elementos lleguen a los estudiantes de toda la provincia

En ese marco confirmó que la inscripción para acceder a los elementos escolares se abrirá durante los primeros días de diciembre, mientras que la entrega está prevista entre principios y mediados de febrero, antes del inicio del próximo ciclo lectivo.

En relación con los materiales, precisó que ya se encuentran en los depósitos provinciales aproximadamente 40.000 kits escolares, integrados por mochilas, cuadernos, lápices, carpetas, cartucheras y otros útiles necesarios para el desarrollo de las actividades escolares.

La inversión contempla también la participación de empresas santacruceñas a través de aportes de Responsabilidad Social Empresaria, en un esquema de articulación entre el sector privado y el Estado provincial.

Por su parte, la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, destacó que el programa “En Comunidad” propone una construcción colectiva, con participación de docentes, directivos, estudiantes y representantes de los centros de estudiantes.

“Cuando hablamos de transformar la educación es con las voces de todos los referentes de la comunidad, no tiene que ver con una voz unilateral”, expresó.

Rasgido también reconoció el trabajo cotidiano de los equipos escolares y su papel fundamental para sostener el funcionamiento de las instituciones educativas.