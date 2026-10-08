Descarriló formación ferroviaria que transportaba 600 toneladas de carbón

Una locomotora y tres de los treinta y siete vagones de la formación que transportaba 600 toneladas de carbón desde Río Turbio hacia Punta Loyola descarrilaron el miércoles.

El incidente se registró a unos 20 kilómetros del yacimiento minero y afortunadamente los tres operarios que iban en la locomotora no resultaron heridos.

Por ahora hay precisiones sobre una posible falla estructura, pero desde la empresa YCRT no se descarta un presunto atentado dado que las vías de trocha angosta habían sido inspeccionadas hace pocos días, según lo manifestara el interventor de la empresa, Pablo Gordillo.

El funcionario dijo que se buscará avanzar con un peritaje externo, anticipando que para tal fin se pedirá un informe a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

VIDAL: “ES GRAVE Y SE TIENE QUE INVESTIGAR”

Tras conocer el descarrilamiento de una locomotora y tres vagones de YCRT, durante el traslado de carbón hacia Punta Loyola, el gobernador Claudio Vidal llevó tranquilidad a las familias de los trabajadores que se vieron damnificados en el incidente y a la comunidad.

En ese sentido, remarcó: “Los trabajadores que iban en la locomotora están fuera de peligro. Eso es lo más importante”.

Por otra parte, fue tajante al indicar que no se mirar para otro lado frente a lo que ocurrió.

“Una formación que transportaba cerca de 600 toneladas de carbón descarriló después de que, según el propio conductor, la vía se abriera en un tramo que había sido revisado pocos días atrás”, explicó.

Asimismo, sostuvo que es imperioso saber qué pasó, ya sea que el descarrilamiento se produjo por una falla de infraestructura, una consecuencia de las condiciones climáticas o si existió algún tipo de intervención deliberada.

Puso también de relieve que este hecho sucedió justo cuando YCRT comenzaba a recuperar capacidad de transporte y buscaba cumplir compromisos comerciales que significan producción, ingresos y trabajo para Santa Cruz.

“Por eso pedimos que se investigue con absoluta rigurosidad, porque estamos hablando de la seguridad de nuestros trabajadores y del futuro de una empresa estratégica para la provincia”, recalcó.

Finalmente expresó que “si alguien pretende poner obstáculos a la recuperación de YCRT, tiene que saber que Santa Cruz va a defender su carbón, sus trabajadores y su producción”.