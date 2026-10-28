El Gorosito se prepara para celebrar Halloween

La iniciativa se realizará el sábado 31 de octubre y contará con actividades para las infancias, personajes temáticos y un recorrido de terror pensado para que vecinos y vecinas vivan una experiencia diferente en uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad.
Paola Barría, integrante del equipo del Centro Integrador Juvenil (CIJ) 3 de Febrero, explicó que la propuesta se desarrolla desde la Subsecretaría de Juventud, con el trabajo de todo el equipo que se encuentra preparando cada detalle para recibir a la comunidad.
“Estamos trabajando con muchas ganas para que este Halloween sea una experiencia distinta para Caleta Olivia.
Es la primera vez que vamos a realizar el Paseo del Terror en el Gorosito, así que estamos preparando una propuesta con personajes, escenarios y muchas sorpresas para que las familias puedan acercarse y disfrutar”, expresó.
La actividad comenzará a las 16:00, con una propuesta especialmente pensada para los más chicos ya que se instalará una calabaza gigante y habrá muñecos de personajes terroríficos para tomarse fotografías y llevarse un recuerdo de la celebración.
A partir de las 18:00 llegará el momento más esperado: la apertura del Paseo del Terror, un recorrido con personajes escalofriantes, ambientaciones de miedo y distintas sorpresas para quienes se animen a vivir la experiencia. La iniciativa busca combinar entretenimiento, creatividad y participación comunitaria, aprovechando el espacio público como punto de encuentro para las familias.
Barría también destacó el compromiso del equipo organizador y el trabajo que implica preparar una propuesta de estas características. “Detrás de esta actividad hay mucho esfuerzo y dedicación. Todo el equipo está trabajando para que cada detalle esté preparado y para que los vecinos puedan acercarse, compartir y disfrutar de una tarde diferente”, señaló.