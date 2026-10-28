El Gorosito se prepara para celebrar Halloween

La Municipalidad de Caleta Olivia se encuentra organizando una jornada especial para celebrar la fiesta de Halloween en la plazoleta de El Gorosito con una divertida tarde de terror.

La iniciativa se realizará el sábado 31 de octubre y contará con actividades para las infancias, personajes temáticos y un recorrido de terror pensado para que vecinos y vecinas vivan una experiencia diferente en uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad.

Paola Barría, integrante del equipo del Centro Integrador Juvenil (CIJ) 3 de Febrero, explicó que la propuesta se desarrolla desde la Subsecretaría de Juventud, con el trabajo de todo el equipo que se encuentra preparando cada detalle para recibir a la comunidad.

“Estamos trabajando con muchas ganas para que este Halloween sea una experiencia distinta para Caleta Olivia.

Es la primera vez que vamos a realizar el Paseo del Terror en el Gorosito, así que estamos preparando una propuesta con personajes, escenarios y muchas sorpresas para que las familias puedan acercarse y disfrutar”, expresó.

La actividad comenzará a las 16:00, con una propuesta especialmente pensada para los más chicos ya que se instalará una calabaza gigante y habrá muñecos de personajes terroríficos para tomarse fotografías y llevarse un recuerdo de la celebración.

A partir de las 18:00 llegará el momento más esperado: la apertura del Paseo del Terror, un recorrido con personajes escalofriantes, ambientaciones de miedo y distintas sorpresas para quienes se animen a vivir la experiencia. La iniciativa busca combinar entretenimiento, creatividad y participación comunitaria, aprovechando el espacio público como punto de encuentro para las familias.

Barría también destacó el compromiso del equipo organizador y el trabajo que implica preparar una propuesta de estas características. “Detrás de esta actividad hay mucho esfuerzo y dedicación. Todo el equipo está trabajando para que cada detalle esté preparado y para que los vecinos puedan acercarse, compartir y disfrutar de una tarde diferente”, señaló.