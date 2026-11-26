Le ganó al “Bordó” 64-56 y se consagró campeón de la Etapa Asociativa Prefederal 2026 de básquet de Primera división masculina. Náutico venció a Petroquímica 99-89 y fue tercero.

Gimnasia celebró en cancha de La Fede y cortó las redes

Gimnasia y Esgrima se consagró este miércoles a la noche campeón de la Etapa Asociativa Prefederal 2026 de básquet de Primera división de la rama masculina.

El elenco, que conduce Iván Parodi, le ganó de visitante a La Fede Deportiva por 64-56, para ganar la serie final 2-0 y así conquistar el título del certamen organizado por la Asociación Comodoro Rivadavia (ACRB).

El partido, que se jugó en el gimnasio Diego Simón, tuvo el arbitraje de Rodrigo Reyes, Leandro Aguirre y Matías Carrizo y los parciales fueron los siguientes: 10-23, 20-37 y 41-48.

En el “Verde” se destacaron el pívot venezolano Jesús Centeno, quien fue su máximo anotador con 18 puntos, 14 rebotes, 2 pérdidas, una asistencia y 2 tapas.

Mientras que el otro resultó el alero Gino Balbo, quien anotó 15 tantos, con 4 rebotes, 3 asistencias, 3 pérdidas y 2 recuperos.

Además, el base Natalio Santacroce anotó 8 puntos, pero bajó 9 rebotes, dio 3 pases gol y también tuvo 3 pérdidas.

Por el lado del “Bordó”, su mejor vía de gol fue Mateo Cuzen, goleador del juego con 27 puntos, 4 rebotes, 1 asistencia, 4 pérdidas y 2 recuperos. Seguido de Alejo Fernández con 11 unidades, 3 rebotes, 2 asistencias, 2 recuperos y una pérdida, mientras que Thiago Montes aportó 9 puntos y tomó 10 rebotes y el pívot Juan Ignacio Cárdenas, bajó 13 rebotes además de anotar seis puntos.

De esa manera, Gimnasia cortó las redes en cancha de “La Fede” para festejar un nuevo título en su rico historial.

NAUTICO TERMINO EN EL PODIO

Por su parte, Náutico Rada Tilly se quedó con el tercer puesto del certamen al derrotar a Petroquímica por 99 a 89. En el “Aurinegro” brilló Valentino Ayala, quien fue el segundo goleador del partido.

El alero marcó 34 puntos y bajó 7 rebotes, además de dar 3 asistencias, perder seis balones y recuperar dos.

Lo escoltó Pablo Soto Solís con 20 tantos, 6 rebotes, 4 asistencias; también tuvo 6 pérdidas y un recupero. Además, el pívot Diego Romero colaboró con 12 tantos, capturó 17 rebotes, dio 4 pases gol, metió una tapa y tuvo solo una pérdida de balón.

Por el lado del “Verdolaga”, su mejor hombre en la ofensiva resultó el pívot Leandro Fogel, quien tuvo una descomunal labor.

El ‘profe’ fue el máximo anotador del partido con 47 puntos, bajó 14 rebotes, dio dos asistencias, tuvo un recupero, perdió 3 y metió una tapa.

Síntesis - 3º puesto

Náutico Rada Tilly 99 / Petroquímica 89

Náutico (18+27+26+28): Pablo Soto Solís 20, Dago Pereyra 7, Sebastián Perujo 7, Enzo Acosta 12 y Diego Romero 12 (fi); Valentino Ayala 34, Bautista Fernández 7, Camilo Bentancort 0, Santiago Jorge 0, José Battistessa 0, Lautaro Gurevich 0 y Vicente Nicora 0. DT: Lucas Torres.

Petroquímica (12+24+19+34): Agustín Moyano 7, Germán Azcurra (x) 6, Matías Filipuzzi 9, Facundo Piccinini 6 y Leandro Fogel 47 (fi); Francisco Martínez 12 y Walter Hidalgo 2. DT: Pablo Fuentes.

Parciales: 18-12, 45-36 y 71-55.

Arbitros: Mario Contrera, Axel Catalán y Marcia Carrizo.

Estadio: Diego Simón.

Síntesis – Final (2º Playoff)

La Fede Deportiva 56 / Gimnasia 64

La Fede (10+10+21+15): Mateo Cuzen 27, Gianni Sampaoli 0, Alejo Fernández 11, Thiago Montes 9 y Juan Ignacio Cárdenas 6 (fi); Francisco González 2, Joaquín Quisle 0, Felipe Bellido 0, Mateo Bellido 0 y Hernán Piñero 1. DT: Emiliano Barbosa.

Gimnasia (23+14+11+16): Natalio Santacroce 8, Santiago Ivanoff 6, Gino Balbo 15, Segundo Lasarte 1 y Jesús Centeno 18 (fi); Matías González 1, Benjamín Anríquez 5, Valentín Segurado 5, Santino Santacroce 2, Tiago Olagüe 2 y Benjamín Richard. DT: Iván Parodi.

Parciales: 10-23, 20-37 y 41-48.

Arbitros: Rodrigo Reyes, Leandro Aguirre y Matías Carrizo.

Estadio: Diego Simón.

Serie: Gimnasia ganó 2-0.