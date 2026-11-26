El base de Gimnasia de Comodoro Rivadavia se encuentra recuperado del desgarro muscular que sufrió en el pectoral derecho.

El plantel de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia cumplió este jueves un nuevo entrenamiento de cara a su participación en la Basketball Champions League Americas, cuyo comienzo está previsto para el mes de diciembre. En ese contexto, el equipo continúa con su preparación sin los jugadores que se encuentran en sus respectivas selecciones, además del entrenador Pablo Favarel, que forma parte del cuerpo técnico de la Selección argentina.

En la práctica de esta mañana, el base Emiliano Toretta trabajó a la par del grupo, mostrando así una gran evolución de su lesión. Además del santafesino, dijeron presente Valentín Forestier, Obiajulum Okafor, Amar Sylla -que continúa acoplándose al equipo- y los juveniles Jesús Centeno, Gino Balbo, Segundo Lasarte, Natalio Santacroce, Santino Santacroce, Tiago Olagüe y Matías González, quienes vienen de coronarse campeones este miércoles por la noche en la “Etapa Asociativa Prefederal 2026”.

Quienes no están son Sebastián Carrasco y Felipe Inyaco (ambos con la selección de Chile), Marcos Chacón y Yoscar Dinza (en Cuba) y Anyelo Cisneros (en Venezuela). Además, Carlos Rivero se encuentra concentrado con Argentina, al igual que Martiniano Dato, quien finalmente quedó afuera de los doce para el partido ante Bahamas.

El plantel -que por estos días dirigen los asistentes técnicos Guido Lombardi, quien destacó luego la buena práctica del grupo además del regreso de Toretta al trabajo, y Gustavo Sapochnik- volverá a entrenarse este viernes en horas de la mañana, mientras que tendrá libre el sábado y el domingo para retomar las prácticas el lunes. Ya la semana que viene se reincorporarán los jugadores seleccionados, así como también el entrenador Pablo Favarel.

El primer triangular del Grupo C de la BCLA se desarrollará del 12 al 14 de diciembre en Paysandú, Uruguay. Gimnasia, actual campeón de la Liga Nacional, debutará el 13 ante Pinheiros de Brasil y al día siguiente se medirá con el local, Biguá.

Posteriormente, la segunda ventana se jugará del 16 al 18 de enero en San Pablo, Brasil, mientras que el cierre del grupo tendrá lugar del 10 al 12 de febrero en el estadio Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia.