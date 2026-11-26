El DT Pablo Prigioni seleccionó a los 12 jugadores para el partido de este jueves por los Clasificatorios FIBA. De Gimnasia sigue Carlos Rivero, mientras que Martiniano Dato quedó afuera del equipo.

El entrenador de la Selección Argentina de básquetbol masculina, Pablo Prigioni, dio a conocer este jueves la lista de doce jugadores que integrarán el plantel para el partido ante Bahamas, por la 5ª Ventana de los Clasificatorios FIBA con miras al Mundial de Qatar 2027.

De los 24 preseleccionados iniciales -varios de ellos no pudieron estar por lesiones o compromisos con sus clubes-, el alero Martiniano Dato, capitán del campeón Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, quedó afuera del corte final. En cambio, su compañero de equipo, el pívot Carlos Rivero, vuelve a formar parte del combinado nacional, que tiene como uno de sus asistentes técnicos al rosarino Pablo Favarel, actual director técnico del "Verde".

Además de Rivero, los otros once convocados de la "Albiceleste" para el duelo internacional son: Francisco Cáffaro, Juan Ignacio Marcos, Nicolás Laprovíttola, Nicolás Brussino, Gonzalo Corbalán, José Vildoza, Leonardo Lema, Gonzalo Bressan, Juan Pablo Vaulet, Agustín Cáffaro y Alex Negrete.

De cara a este duelo, el entrenador Pablo Prigioni definió la lista definitiva de doce jugadores sobre los trece que entrenaron en la concentración. De los 24 preseleccionados iniciales -nómina que sufrió las sensibles bajas por lesión de Facundo Campazzo, Gabriel Deck, Leandro Bolmaro y Luca Vildoza, además de la ausencia de Juan Fernández por compromisos en la NCAA-, el único descartado para este jueves fue Dato.

Argentina recibirá a Bahamas desde las 21:40 en el estadio Diego Armando Maradona (DAM) de Zárate, provincia de Buenos Aires, con televisación de TyC Sports, DSports y BasketballTV. El cierre de esta ventana será el domingo, a partir de las 18:10, frente a Canadá.