Derrotó de local a Náutico Rada Tilly 59-47 y se puso 1-0 en la serie final del torneo Clausura de básquet “José ‘Pepe’ Bova”.

La Fede Deportiva derrotó este jueves de local a Náutico Rada Tilly por 59-47 y de esa manera se adelantó 1-0 en la serie final del torneo Clausura de básquet “José Pepe Bova” de Primera división de la rama femenina.

El partido, que se jugó en el gimnasio Diego Simón, tuvo el arbitraje de Axel Catalán, Marcia Carrizo y Rodrigo Alvarez, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 7-16, 27-21 y 45-25.

Tras un primer cuarto abajo por nueve, el “Bordó” reaccionó rápidamente ganando los siguientes segmentos de juego, le bajó el goleo a su rival -entre el segundo y tercer cuarto metió solo 9 puntos contra 38 de su rival- y de esa manera, terminó quedándose con el primer punto de la serie.

En La Fede se destacó la pívot Martina Saiz, quien viniendo desde el banco terminó siendo la goleadora del juego con 20 puntos y 5 rebotes.

Mientras que las dos jugadoras que se destacaron fueron Luciana Acuipil, autora de 10 tantos y 11 rebotes, y Lupita Di Pauli, que aportó 12 unidades.

Por el lado del “Aurinegro”, sus mejores vías de gol resultaron Candela Vidal (14 puntos, 8 rebotes y una tapa) y Ariana Benítez (13 tantos, 7 rebotes, una tapa y 2 asistencias).

El segundo punto de la serie se jugará el martes de la próxima semana en cancha de Náutico, donde el local buscará igualar la serie. Y en caso de llegar a un tercero, el mismo tendrá lugar el jueves 3 en cancha de La Fede.

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Panorama – Primera Femenino

JUEVES 26

En el gimnasio Diego Simón - 1º Playoff

- La Fede Deportiva 59 / Náutico Rada Tilly 47.

MARTES 1

En Náutico Rada Tilly – 2º Playoff – Primera F.

21:30 Náutico Rada Tilly vs La Fede Deportiva.

JUEVES 3

En el gimnasio Diego Simón - 3º Playoff - Primera F.

21:30 La Fede Deportiva vs Náutico Rada Tilly (de ser necesario).

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Síntesis

La Fede Deportiva 59 / Náutico Rada Tilly 47

La Fede (7+20+18+14): Luciana Acuipil 10, Francesca Sampaoli 3, María Segura 5, Constanza Villegas 0 y Camila Vázquez 6 (fi); Zahira Bellido (x) 0, Lupita Di Pauli 12, Martina Saiz 20 y Iara González 3. DT: Darío Boccia.

Náutico (16+5+4+22): Ariana Benítez 13, María Aimetta 9, Catalina Blanco 0, Candela Vidal 14 y Stefanía Pieroni 6 (fi); Sabrina Fantino 2, Pilar Araujo 3, Bianca Lorelli 0, Candelaria Marzano 0 y Olivia Cativa 0. DT: Germán Sosa.

Parciales: 7-16, 27-21 y 45-25.

Arbitros: Axel Catalán, Marcia Carrizo y Rodrigo Alvarez.

Estadio: Diego Simón.

Serie: La Fede 1-0.