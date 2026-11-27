En Náutico Rada Tilly la actividad será para la categoría Mini Femenino y Juveniles, en ambas ramas.

El torneo ACRB / Liga Integración comienza a jugar las semifinales

El gimnasio de Náutico Rada Tilly será este sábado el escenario de las semifinales -Final Four- del torneo formativo ACRB-Liga Integración Binacional, que organizan la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet y la Asociación Deportiva Austral de Coyhaique, Chile.

En ese contexto, se jugará una “semi” en la categoría Mini Femenino, que tendrá como protagonistas a Náutico Rada Tilly y La Fede Deportiva. El ganador de este partido jugará la final ante Gimnasia y Esgrima, ya que su rival -Escuela de Básquet Pico Truncado- se bajó de la definición.

Algo similar sucederá en la categoría Juveniles Femenino. La única “semi” que se jugará tendrá como protagonistas a los mismos clubes. Es decir que el ganador de Náutico-La Fede, disputará la final también con Gimnasia, ya que el elenco truncadense tampoco será parte del Final Four.

En Juveniles Masculino, mientras tanto, sí se jugarán las dos semifinales. En una de ellas se eliminarán Gimnasia “Blanco” con su par “Verde” y en la otra, se jugarán Náutico y La Fede.

El domingo, mientras tanto, se disputarán los partidos por el tercer puesto y final -en Juveniles Masculino-, mientras que en el Socios Fundadores, se definirán los campeones en femenino tanto de Mini como de Juveniles.

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Programa

SABADO 28

En Náutico Rada Tilly – Semifinales

14:30 Mini (F) - (Semif. 1) Náutico Rada Tilly vs La Fede Deportiva. Arbitros: Axel Catalán y Rodrigo Alvarez.

16:30 Juveniles (F) - (Semif. 1) Náutico Rada Tilly vs La Fede Deportiva. Arbitros: Mario Contrera, Rodrigo Alvarez y Marcia Carrizo. CT: Agustina Hernández.

18:00 Juveniles (M) - (Semif. 1) Gimnasia “Blanco” vs Gimnasia “Verde”. Arbitros: Leandro Aguirre, Mario Contrera y Axel Catalán. CT: Agustina Hernández.

19:30 Juveniles (M) - (Semif. 2) Náutico Rada Tilly vs La Fede Deportiva. Arbitros: Leandro Aguirre, Facundo Iza y Jorge Alarcón. CT: Agustina Hernández.

DOMINGO 29

En Náutico Rada Tilly - Finales

15:00 Juveniles (M) – 3er. Puesto (Perdedor Semif. 2 vs Perdedor Semif. 1).

16:30 Juveniles (M) – 1er. Puesto (Ganador Semif. 1 vs Ganador Semif. 2).

En el Socios Fundadores - Finales

16:30 Mini (F) – 1er. Puesto (Gimnasia vs Ganador Semif. 1).

18:30 Juveniles (F) – 1er. Puesto (Ganador Semif. 1 vs Gimnasia).