El vehículo presentaba daños en la parte delantera y tenía las puertas abiertas.

Chocó contra un árbol en la curva del Papa y abandonó el auto

Un automóvil fue encontrado abandonado y con importantes daños en su parte frontal durante la madrugada de este sábado en la zona de la curva del Papa, sobre la Ruta Nacional Nº 3. Según las primeras constataciones, el rodado había impactado contra un árbol y su conductor no se encontraba en el lugar.

El procedimiento se registró alrededor de las 6:25, cuando personal de la Comisaría de Mosconi intervino tras recibir un aviso de Tránsito Municipal sobre un siniestro vial.

Al llegar, los efectivos constataron que el vehículo estaba sin ocupantes y con las puertas abiertas. Además, presentaba daños en la parrilla y el paragolpes delantero, compatibles con un impacto en la parte frontal.

Ante esta situación, se realizó un rastrillaje por los alrededores para intentar localizar al conductor, aunque la búsqueda arrojó resultado negativo. Asimismo, al consultar el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), se verificó que el automóvil no registraba pedido de secuestro vigente.

De acuerdo con los datos del vehículo, este se encuentra registrado a nombre de L.L.Z., por lo que se dio intervención a la Comisaría Seccional Séptima para verificar la situación en el domicilio del titular y establecer si el rodado había sido sustraído.

Finalmente, se dispuso el secuestro preventivo del automóvil y su traslado al corralón policial, donde quedó a disposición del Tribunal de Faltas Nº 3. En el procedimiento intervinieron personal de Tránsito Municipal y efectivos de la dependencia policial.