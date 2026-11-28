Se jugaron este sábado los Finales Four -semifinales- del torneo ACRB / Liga Integración Binacional de básquet, que organizan, de manera conjunta, la Asociación Comodoro Rivadavia y la Asociación Deportiva Astral de Coyhaique, Chile.
En ese contexto, la acción se desarrolló en cancha de Náutico Rada Tilly, donde en primer lugar, y por la categoría Mini Femenino, el local Náutico derrotó a La Fede 51-28 y se metió en la definición por el título.
De esa manera, Náutico jugará este domingo en el Socios Fundadores la final ante el local Gimnasia.
También en mujeres, pero por la categoría Juveniles, La Fede Deportiva derrotó 49-41 a Náutico y de esa manera, definirá el título con Gimnasia.
Por su parte, en Juveniles Masculino, Gimnasia “Blanco” superó a su par de Gimnasia “Verde” por 87-52 y de ese modo, se convirtió en el primer finalista del certamen.
Su rival en la definición por el título será La Fede Deportiva, que en la otra “semi”, venció en suplementario al local Náutico Rada Tilly por 71-62, tras igualar en 58 el tiempo regular.
De esa manera, este domingo en el Socios Fundadores se jugarán las finales femeninas -en Mini y Juveniles-, mientras que en Náutico, se disputará el partido por el tercer y luego final de Juveniles Varones.
Panorama
SABADO 28
En Náutico Rada Tilly – Semifinales
Semifinal 1
- Náutico Rada Tilly 51 / La Fede Deportiva 28 (Mini F).
Semifinal 1
- Náutico Rada Tilly 41 / La Fede Deportiva 49 (Juveniles F).
Semifinal 1
- Gimnasia “Blanco” 87 / Gimnasia “Verde” 52 (Juveniles M).
Semifinal 2
- Náutico Rada Tilly 62 (58) / La Fede Deportiva 71 (58) (Juveniles M).
Programa
DOMINGO 29
En Náutico Rada Tilly - Finales
15:00 Juveniles (M) – 3er. Puesto Náutico Rada Tilly vs Gimnasia “Verde”.
16:30 Juveniles (M) – 1er. Puesto Gimnasia “Blanco” vs La Fede Deportiva.
En el Socios Fundadores - Finales
16:30 Mini (F) – 1er. Puesto Gimnasia vs Náutico Rada Tilly.
18:30 Juveniles (F) – 1er. Puesto La Fede Deportiva vs Gimnasia.