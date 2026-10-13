El básquet disputó 33 partidos por el torneo "ACRB-Liga Integración"

Con un total de 33 partidos, el fin de semana largo se disputó en tres ciudades -dos de Argentina y una en Chile- una nueva fecha del torneo ACRB-Integración Binacional, que organizan la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet y la Asociación Deportiva Austral de Coyhaique.
La actividad arrancó el sábado con partidos entre Escuela Municipal Pueyrredón y su par de Pico Truncado. Los cuatro partidos se jugaron en Náutico Rada Tilly.
Mientras que en el Socios Fundadores, Gimnasia “Blanco” se midió con Comisión de Actividades Infantiles. En ambos escenarios se jugaron por la rama masculina.
El domingo, mientras tanto, Pueyrredón se midió con Náutico -en cancha del “Aurinegro” en varones, mientras que en el “Diego Simón”, La Fede Deportiva recibió a Náutico en femenino.
Y el día lunes, Gimnasia “Verde” se midió con los pibes de Pico Truncado.
También hubo actividad en Coyhaique, Chile, donde se presentaron los clubes de la ACRB de Gimnasia, La Fede, quienes se midieron con, Club Básquetbol Coyhaique, Astros de la Patagonia y Legiones Athletic, también de la misma ciudad chilena.
A continuación se detallan los resultados de los 33 partidos que se jugaron el fin de semana largo por el torneo ACRB-Liga de Integración Binacional.
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Panorama – Comodoro – Rada Tilly
SABADO 10
En Náutico Rada Tilly
- Escuela Municipal Pueyrredón 40 / Escuela Pico Truncado 72 (Mini M).
- Escuela Municipal Pueyrredón 23 / Escuela Pico Truncado 89 (Infantiles M).
- Escuela Municipal Pueyrredón 21 / Escuela Pico Truncado 59 (Cadetes M).
- Escuela Municipal Pueyrredón 23 / Escuela Pico Truncado 81 (Juveniles M).
En el Socios Fundadores
- Gimnasia "Blanco" 85 / CAI 66 (Mini M).
- Gimnasia "Blanco" 92 / CAI 27 (Infantiles M).
- Gimnasia "Blanco" 59 / CAI 65 (Cadetes M).
- Gimnasia "Blanco" 93 / CAI 48 (Juveniles M).
DOMINGO 11
En Náutico Rada Tilly
- Escuela Municipal Pueyrredón 17 / Náutico Rada Tilly 110 (Mini M).
- Escuela Municipal Pueyrredón 12 / Náutico Rada Tilly 106 (Infantiles M).
- Escuela Municipal Pueyrredón 19 / Náutico Rada Tilly 85 (Cadetes M).
- Escuela Municipal Pueyrredón 12 / Náutico Rada Tilly 90 (Juveniles M).
En el gimnasio Diego Simón – Km 3
- La Fede Deportiva 13 / Náutico Rada Tilly 66 (Mini F).
- La Fede 54 / Náutico Rada Tilly 35 (Cadetes F).
- La Fede 38 / Náutico Rada Tilly 47 (Infantiles F).
- La Fede 46 / Náutico Rada Tilly 35 (Juveniles F).
LUNES 12
En el Socios Fundadores
- Gimnasia "Verde" 44 / Escuela Pico Truncado 66 (Mini M).
- Gimnasia "Verde" 83 / Escuela Pico Truncado 55 (Infantiles M).
- Gimnasia "Verde" 72 / Escuela Pico Truncado 34 (Cadetes M).
- Gimnasia "Verde" 53 / Escuela Pico Truncado 67 (Juveniles M).
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Panorama – Coyhaique
SABADO 10
Gimnasio “Universidad Aysen”
- Astros de La Patagonia 24 / La Fede 88 (Infantiles M).
- Astros de La Patagonia 32 / La Fede 57 (Cadetes M).
- Astros de La Patagonia 33 / La Fede 55 (Juveniles M).
En el gimnasio Fiscal / Coyhaique
- Legiones Athletic 17 / Gimnasia 57 (Infantiles F).
- Legiones Athletic 16 / Gimnasia 53 (Cadetes F).
- Legiones Athletic 32 / Gimnasia 86 (Juveniles F).
DOMINGO 11
En el gimnasio “Universidad Aysen”
- Club Coyhaique 25 / Gimnasia 52 (Infantiles F).
- Club Coyhaique 42 / Gimnasia 40 (Cadetes F).
- Club Coyhaique 26 / Gimnasia 40 (Juveniles F).
- Club Coyhaique 39 / La Fede 60 (Infantiles M).
- Club Coyhaique 46 / La Fede 43 (Juveniles M).
- Club Coyhaique 33 / La Fede 53 (Cadetes M).
- Legiones Athletic 10 / La Fede 120 (Infantiles M).