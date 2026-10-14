Básquet 3x3: Thiago Montes disputará los Juegos Olímpicos de la Juventud

El basquetbolista de Federación Deportiva de Comodoro Rivadavia es uno de los cuatro seleccionados. Argentina realizará una gira preparatoria en Barcelona del 30 de octubre al 4 de noviembre, antes de viajar a Dakar para afrontar la competencia.

Se confirmó la nómina de jugadores que representarán al país en la modalidad 3x3 durante los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. El plantel estará integrado por Thiago Montes de Federación Deportiva de Comodoro Rivadavia, Igor Joloidovsky (Instituto de Córdoba), Ezequiel Román (Gimnasia de Rosario) y Enzo Roth (Quimsa de Santiago del Estero), quienes afrontarán el desafío internacional luego de un proceso de preparación desarrollado durante los últimos meses.

Como parte de la planificación, la delegación viajará a Barcelona, España, donde permanecerá del 30 de octubre al 4 de noviembre para realizar una gira preparatoria. Esta instancia permitirá al equipo continuar con su puesta a punto, profundizar el trabajo colectivo y llegar en las mejores condiciones posibles a la cita olímpica.

Una vez finalizada la concentración en Europa, el seleccionado se trasladará a Dakar, Senegal, donde participará entre el 6 y 9 de noviembre de los Juegos Olímpicos de la Juventud. La conformación del plantel representa la culminación de un proceso de seguimiento y evaluación que incluyó distintas concentraciones nacionales.

Durante el mes de septiembre, un grupo de 17 jugadores trabajó en las instalaciones del CeNARD, mientras que en octubre se desarrolló una nueva instancia para definir el plantel que representará a la Argentina en Chañar Ladeado, Santa Fe. La delegación estará encabezada por Luciano Santín como entrenador y contará con Carlos Spellanzón, Director Nacional de 3x3, como parte de la estructura que acompañará al seleccionado durante la gira y la competencia olímpica.

SELECCION ARGENTINA 3X3

Thiago Montes | 2009 | La Federación Deportiva (Chubut)

Igor Joloidovsky | 2009 | Instituto (Córdoba)

Ezequiel Román | 2009 | Gimnasia de Rosario (Santa Fe)

Enzo Roth | 2009 | Quimsa (Santiago del Estero)

Con equipo confirmado y una última etapa de preparación prevista en Barcelona, la Selección Argentina encara la recta final de su camino hacia Dakar 2026. La participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud representará una nueva oportunidad para el desarrollo del 3x3 nacional y para que sus jóvenes protagonistas sumen experiencia en una de las principales competencias internacionales de su categoría.