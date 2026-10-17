Náutico Rada Tilly sumó doble éxito como local

Derrotó a Petroquímica. En Primera Femenino se impuso 62-42 y en Mayores Masculino, ganó 70-66. Ambos juegos fueron por una nueva fecha del torneo Clausura “José Pepe Bova”.

Náutico Rada Tilly logró la noche de este viernes dos victorias por el torneo Clausura de básquet “José Pepe Bova”, que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia (ACRB).

En ese contexto, el “Aurinegro” se hizo fuerte de local y le ganó -en primer lugar- a Petroquímica por 62-42 en partido de la categoría Mayores Femenino.

Ariana Benítez comandó la ofensiva de Náutico con 10 puntos, 5 rebotes y 3 recuperos, siendo escoltada por Renata López, autora de 9 tantos, con 7 rebotes, mientras que Candela Vidal anotó 8 unidades, bajó 6 rebotes, dio 4 asistencias y recuperó 7 balones.

En el conjunto de Kilómetro 8, su mejor jugadora -y del partido- resultó la pívot Claribel Reynoso, goleadora del juego con 27 puntos y nada menos que 33 rebotes bajados (24 en defensa y 9 en ataque).

Por su parte, en la rama masculina y por la Etapa Asociativa Prefederal 2026, Náutico venció a “Petro” por 70-66, victoria que le permite afirmarse en la punta del campeonato.

El goleador del ganador resultó Bruno Leonori, con 17 tantos, 2 rebotes y 3 asistencias. Luego se destacó Pablo Soto Solís, con 14 unidades, 6 rebotes y 3 pases gol, mientras que Luciano Varone aportó 11 tantos, tomó 7 rebotes y dio 4 asistencias.

Además, el experimentado pívot Diego Romero colaboró en el éxito con 10 puntos, 12 rebotes, 4 asistencias y 3 tapas.

En el “Verdolaga”, mientras tanto, los mejores fueron el pívot Leandro Fogel (21 puntos, 12 rebotes y una tapa), mientras que Germán Azcurra también aportó 12 tantos, con 6 rebotes y 2 pases gol. Ambos jugadores resultaron los máximos anotadores del juego disputado en Rada Tilly.

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Panorama

VIERNES 16

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly 62 / Petroquímica 42 (Primera F).

- Náutico Rada Tilly 70 / Petroquímica 66 (Primera M).