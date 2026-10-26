El básquet formativo jugó por el Torneo ACRB / Liga Integración

Con un total de 20 partidos, se disputó entre el último sábado y domingo, una nueva fecha del torneo ACRB / Liga Integración Binacional “José ‘Pepe’ Bova”, que organizan la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet y la Asociación Deportiva Austral de Coyhaique, Chile.
La acción del fin de semana se desarrolló en el Socios Fundadores del club Gimnasia y Esgrima, y en el gimnasio Cemento Comodoro de Petroquímica.
Mientras que la actividad en Coyhaique, Chile, se brindó en el gimnasio de la Universidad Aysén.
Por otra parte, en el gimnasio auxiliar del Socios Fundadores y en cancha de “Petro”, se desarrollaron nuevos encuentros con las categorías iniciales.
A continuación se detallan todos los resultados que se registraron el fin de semana por el torneo binacional del básquet formativo.
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Panorama – Comodoro Rivadavia
SABADO 24
En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8
- Petroquímica 36 / Náutico Rada Tilly 68 (Mini M).
- Petroquímica 31 / Náutico Rada Tilly 55 (Infantiles M).
- Petroquímica 34 / Náutico Rada Tilly 54 (Cadetes M).
- Petroquímica 40 / Náutico Rada Tilly 63 (Juveniles M).
En el Socios Fundadores
- Escuela Municipal Pueyrredón 52 / Gimnasia "Verde" 55 (Mini M).
- Escuela M. Pueyrredón 9 / Gimnasia "Verde" 112 (Infantiles M).
- Escuela M. Pueyrredón 33 / Gimnasia "Verde" 66 (Cadetes M).
- Escuela M. Pueyrredón 6 / Gimnasia "Verde" 100 (Juveniles M).
DOMINGO 25
En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8
- Petroquímica 17 / Escuela Pico Truncado 82 (Infantiles F).
- Petroquímica 19 / Escuela Pico Truncado 83 (Cadetes F).
- Petroquímica 47 / Escuela Pico Truncado 43 (Mini M).
- Petroquímica 41 / Escuela Pico Truncado 40 (Infantiles M).
- Petroquímica 50 / Escuela Pico Truncado 67 (Cadetes M).
- Petroquímica 34 / Escuela Pico Truncado 47 (Juveniles M).
Panorama – Coyhaique
SABADO 24
En el gimnasio “Universidad Aysén”
- Club Coyhaique 48 / Náutico Rada Tilly 21 (Juveniles F).
- Club Coyhaique 38 / Náutico Rada Tilly 35 (Cadetes F).
- Club Coyhaique 34 / Náutico Rada Tilly 35 (Infantiles F).
DOMINGO 25
En el gimnasio “Universidad Aysén”
- Legiones Athletic 13 / Náutico Rada Tilly 48 (Infantiles F).
- Legiones Athletic 12 / Náutico Rada Tilly 57 (Cadetes F).
- Legiones Athletic 11 / Náutico Rada Tilly 78 (Juveniles F).