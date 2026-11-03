Un grupo de jóvenes en bicicleta persiguió y golpeó a travestis y mujeres trans en los Bosques de Palermo. Los atacantes grabaron lo ocurrido y compartieron los videos en redes sociales con burlas.

Atacaron a travestis y trans en Palermo y difundieron las agresiones

Un grupo de jóvenes atacó con palos y otros objetos contundentes a travestis y mujeres trans en los Bosques de Palermo. La agresión quedó registrada en videos que los propios responsables difundieron en redes sociales, donde las imágenes circularon acompañadas de burlas y emojis de risa.

Según las grabaciones, los jóvenes se acercaron primero en bicicleta para hostigarlas. Después regresaron en mayor número y las persiguieron y golpearon.

La circulación de los videos generó un amplio repudio. El episodio se conoció en los días previos a la Marcha del Orgullo, prevista para este sábado.

Desde distintos sectores relacionan el ataque con los discursos políticos contra las diversidades sexuales. En esas denuncian relacionan también las declaraciones de Javier Milei en Davos, donde vinculó la llamada "ideología de género" con el abuso infantil y calificó al movimiento woke como un "cáncer que hay que extirpar".

También se señalaron las expresiones de la vicejefa de Gobierno porteña, Clara Muzzio, quien definió a la Educación Sexual Integral como una "trampa mortal" y cuestionó la diversidad de identidades de género.

En ese contexto, convocaron a participar de la Marcha del Orgullo y se reclamaron respuestas frente a la violencia y la discriminación que enfrentan las personas travestis y trans.