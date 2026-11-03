En pleno ajuste, la SIDE lanzó una insólita convocatoria para sumar espías

La campaña incluye afiches en la vía pública con la imagen de un hombre vestido como romano antiguo.

En tiempos de recortes en el empleo público (la gestión de Javier Milei redujo 81.108 puestos de trabajo en el Estado nacional) y un fuerte ajuste de las cuentas públicas, el Gobierno activó una curiosa campaña callejera para incrementar su plantel de espías de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), un organismo que está bajo la órbita del asesor presidencial Santiago Caputo.

La búsqueda laboral se abrió para sumar agentes para combatir las “nuevas amenazas a la seguridad nacional”, según informaron desde la Casa Rosada.

“Buscamos a los mejores”, reza uno de los afiches en vía pública que abre oficialmente la convocatoria, junto a la figura de un hombre vestido como romano antiguo, con una corona de laurel y una bandera argentina en la mano. Deriva allí la convocatoria a la página oficial, en la que aparecen los requisitos necesarios para incorporarse a la SIDE, luego de un proceso de selección que consta de varias etapas.

En la página web, la central de inteligencia también apuesta a la épica para captar aspirantes: “Si estás interesado en trabajar incansablemente, con máxima exigencia, en situaciones de alto riesgo y sin reconocimiento más que el de defender los intereses de tu país, la SIDE puede ser tu lugar”.

Desde la secretaría evitaron dar cifras, pero la idea que dejaron trascender es la de generar una estructura “basada en el mérito”, que convoque y luego forme “a los mejores”, al estilo del Isen, que forma a los diplomáticos nacionales, y de modo “abierto” como lo hace la CIA norteamericana, según coincidieron fuentes oficiales.

“Tenemos que tener gente capacitada para prever escenarios, sobre todo en el área de la lucha contra el terrorismo, y para cuidar la seguridad nacional”, explicaron fuentes oficiales.

LA CONTRADICCION

Hace dos semanas, el Gobierno avanzó en su objetivo de achicar la planta estatal, con un plan de retiros voluntarios que también vence el último día de noviembre, y que abarca un amplio universo de algo más de 21.000 empleados, con excepción expresa de personal de Fuerzas Armadas, de Seguridad e Inteligencia. De los 341.000 empleados que el Estado tenía al iniciarse el gobierno libertario, según el Indec, unos 81.000 dejaron de pertenecer a la planta en estos años, según consta en el Presupuesto 2027. La intención del Gobierno es sumar en los próximos meses un número cercano a 20.000, aunque aparentemente ese ajuste no llegará a la inteligencia nacional.

“Por primera vez en su historia, la SIDE abre un concurso público para ingresar al Cuerpo de Inteligencia de la Nación”, afirmó el jefe de la SIDE, Cristian Auguadra, en una gacetilla distribuida a la prensa.

“A partir de hoy y hasta el 30 de noviembre, todos los ciudadanos argentinos que tengan el secundario completo podrán inscribirse a través del formulario que ya se encuentra disponible en SIDE.gob.ar/carreras”, detalló Auguadra, que responde al asesor presidencial Santiago Caputo, apuntado en los últimos días en los medios de comunicación por su participación en la huida del excandidato brasileño Flavio Bolsonaro, desde Brasil a Estados Unidos, pasando por Puerto Iguazú.

“Entre todos los postulantes, se realizará una primera selección de perfiles para rendir un examen digital de conocimientos generales. Quienes lo aprueben pasarán a las evaluaciones escritas, físicas y psicológicas, y a una entrevista personal”, agregó el secretario de la SIDE.

En la página de la secretaría están publicados los requisitos (muy básicos) para la inscripción, ser ciudadano argentino, tener el título secundario completo, aprobar las evaluaciones de seguridad y médicas, “que incluyen una investigación de antecedentes y evaluaciones físicas y psicológicas”, y tener “disponibilidad para trasladarte a la ciudad de Buenos Aires”.

Los afiches, que pueden verse en muchas de las calles de la ciudad, también llegaron a universidades privadas y algunas nacionales, como la Facultad de Ingeniería de la UBA. Las demás, convocadas por mail y en llamados informales para ceder lugares para la convocatoria, no respondieron, afirman fuentes cercanas a “La Casa”, desde donde endilgan “prejuicios ideológicos” a las casas de estudio públicas que evitaron colaborar.

El mismo Auguadra afirmó que los candidatos que se destaquen desde el inicio llegarán a un Curso Básico de Ingreso en la Escuela Nacional de Inteligencia. “El desempeño durante esa formación y las vacantes disponibles determinarán quiénes finalmente se incorporarán a la carrera profesional del cuerpo de Inteligencia de la Nación”, detalló Auguadra.

“Con esta convocatoria damos un paso más en la profesionalización del Sistema de Inteligencia Nacional, con una carrera de inteligencia basada en el mérito, donde el ingreso se gane con capacidad y el crecimiento se sostenga con formación y resultados”, agregó el subsecretario de Inteligencia José Lago Rodríguez en la misma gacetilla de prensa.

DETALLES DE LA BUSQUEDA

Ingenieros nucleares, expertos en contrainteligencia y seguridad, analistas internacionales con conocimiento de idiomas que puedan “leer lo que pasa en el mundo”, encargados del “apoyo institucional” (abogados, contadores), o simples colaboradores para tareas administrativas conforman el combo de las vacantes que buscan ser cubiertas en los próximos meses. Desde el Gobierno destacan la intención de “apertura” de la convocatoria, para intentar que los ingresantes no provengan de “un nicho”, ya que “para tener a los mejores tenés que hacer un concurso público”, afirmaron.

¿De dónde saldrán los recursos, siempre escasos en el Estado y más con el precepto del equilibrio fiscal que pregona el Gobierno? Desde el Gobierno recordaron un reclamo permanente de más fondos desde la SIDE. “Todos los países adaptaron sus sistemas, nosotros también lo tenemos que hacer, hay que defender los intereses de la Argentina y nuestra forma de vida occidental”, afirmó uno de los funcionarios al tanto de los detalles de la iniciativa.

“La próxima década va a definir qué lugar ocupa Argentina en este siglo. Las naciones capaces de defenderse van a escribir su propio destino, y las que no lo hagan van a dejar que otros lo escriban por ellas”, concluyó Lago Rodríguez.

Fuente: La Nación