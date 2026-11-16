El encuentro se realizó el jueves 12 de noviembre, a las 11 horas, en la UNPA de Caleta Olivia y reunió a autoridades y representantes de las universidades, integrantes del equipo de investigación y representantes de distintas instituciones y empresas de la región.
Participaron el Mg. Claudio Alejandro Fernández, decano de la Unidad Académica Caleta Olivia (UACO) de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA); Mg. Ing. Carla Moscardi, integrante del Instituto de Ciencias del Ambiente, Sustentabilidad y Recursos Naturales (ICASUR) - UASJ - UNPA, junto con otros representantes de las instituciones académicas; y Horacio García, Gerente de Relaciones Institucionales de Pan American Energy (PAE).
Por Termap, asistieron Daniel Zucas, Gerente General; Karen Adriana De Kirchmayr, Gerente de Administración; Darío Puebla, Gerente de Operaciones Terrestres; Alejandro Georgi, Superintendente Marítimo; Gonzalo Mayol, Líder de SSA; Marcelo Vilche, Jefe de Planta; Walter Chaves, Líder de Seguridad Patrimonial; y Florencia García Bonito, Líder de Recursos Humanos y Relaciones Institucionales.
Un área de estudio de 36 kilómetros de costa
Los Mapas de Sensibilidad Ambiental (ESI) son herramientas técnicas que permiten identificar y representar las características de los ambientes costeros, sus recursos biológicos, los usos humanos del territorio y sus niveles de sensibilidad ante posibles contingencias ambientales.
El estudio abarcó aproximadamente 36 kilómetros de costa. El relevamiento incluyó estudios submareales y el análisis de los recursos biológicos marinos presentes en la zona. Como resultado, se elaboraron cinco mapas a escala 1:25.000, cada uno con una cobertura aproximada de siete kilómetros de costa.
Esta información permite reconocer los distintos ambientes, identificar los recursos naturales y establecer prioridades de protección. También constituye un insumo para mejorar los planes de contingencia de Termap y apoyar la planificación y gestión de la costa por parte de organismos provinciales y municipales.
El equipo de trabajo estuvo integrado por biólogos especialistas en aves y mamíferos, arqueólogos y geólogos, además de especialistas en Sistemas de Información Geográfica (SIG) y un equipo administrativo y de gestión de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA). El proyecto se desarrolló durante aproximadamente 18 meses.
Articulación entre el sector académico, público y privado
Durante la presentación, el Mg. Claudio Alejandro Fernández, decano de la Unidad Académica Caleta Olivia (UACO), destacó: “Para nuestra institución es muy importante participar en iniciativas que vinculan la investigación científica con las necesidades del territorio y permiten generar conocimiento de aplicación concreta para la región”.
Por su parte, Daniel Zucas, Gerente General de Termap, expresó: “Este trabajo refleja la importancia de la articulación entre las universidades y los equipos técnicos. Contar con información ambiental específica y actualizada sobre el área costera es fundamental para fortalecer la planificación y la prevención”.
En tanto, Carla Moscardi, integrante de la UNPSJB, destacó: que “el desarrollo de la investigación presentó distintos desafíos propios del entorno costero patagónico. Entre los principales, mencionó las condiciones climáticas cambiantes y la intensidad del viento, factores característicos de la región que condicionaron las jornadas de trabajo y requirieron adaptar las tareas de relevamiento. Posteriormente, el trabajo continuó en gabinete, donde se organizó y sistematizó la información recopilada, los registros de especies y otros datos de interés. Esta etapa permitió elaborar mapas detallados del sector costero y desarrollar un sistema integrado que reúne toda la información disponible”.
Una herramienta para la planificación y la prevención ambiental
La próxima etapa contempla la elaboración del libro que acompañará los cinco mapas y reunirá la información científica y técnica obtenida durante el estudio. Junto con esta publicación, se avanzará en la digitalización de los mapas y de la información relevada para que estén disponibles para consulta pública y puedan utilizarse en actividades de educación, investigación y conservación de la costa.
La iniciativa aporta información sobre la costa de Caleta Olivia con aplicaciones concretas para la prevención y la respuesta ante contingencias ambientales, la planificación territorial y la educación. El trabajo conjunto entre Termap y las universidades permite poner el conocimiento científico al servicio de la gestión ambiental y de la comunidad.