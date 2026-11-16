Termap presentó el jueves 12 de noviembre en Caleta Olivia los resultados del proyecto de elaboración de Mapas de Sensibilidad Ambiental (ESI), desarrollado en conjunto con la Unidad Académica Caleta Olivia (UACO) de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y el Instituto de Desarrollo Costero “Dr. Héctor Zaixso”. Tras finalizar las etapas de relevamiento, investigación y análisis, el proyecto avanza en la elaboración del libro que complementará los cinco mapas y prevé digitalizar los mapas y la información relevada para facilitar su consulta pública.

El encuentro se realizó el jueves 12 de noviembre, a las 11 horas, en la UNPA de Caleta Olivia y reunió a autoridades y representantes de las universidades, integrantes del equipo de investigación y representantes de distintas instituciones y empresas de la región.

Participaron el Mg. Claudio Alejandro Fernández, decano de la Unidad Académica Caleta Olivia (UACO) de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA); Mg. Ing. Carla Moscardi, integrante del Instituto de Ciencias del Ambiente, Sustentabilidad y Recursos Naturales (ICASUR) - UASJ - UNPA, junto con otros representantes de las instituciones académicas; y Horacio García, Gerente de Relaciones Institucionales de Pan American Energy (PAE).

Por Termap, asistieron Daniel Zucas, Gerente General; Karen Adriana De Kirchmayr, Gerente de Administración; Darío Puebla, Gerente de Operaciones Terrestres; Alejandro Georgi, Superintendente Marítimo; Gonzalo Mayol, Líder de SSA; Marcelo Vilche, Jefe de Planta; Walter Chaves, Líder de Seguridad Patrimonial; y Florencia García Bonito, Líder de Recursos Humanos y Relaciones Institucionales.

Un área de estudio de 36 kilómetros de costa

Los Mapas de Sensibilidad Ambiental (ESI) son herramientas técnicas que permiten identificar y representar las características de los ambientes costeros, sus recursos biológicos, los usos humanos del territorio y sus niveles de sensibilidad ante posibles contingencias ambientales.

El estudio abarcó aproximadamente 36 kilómetros de costa. El relevamiento incluyó estudios submareales y el análisis de los recursos biológicos marinos presentes en la zona. Como resultado, se elaboraron cinco mapas a escala 1:25.000, cada uno con una cobertura aproximada de siete kilómetros de costa.

Esta información permite reconocer los distintos ambientes, identificar los recursos naturales y establecer prioridades de protección. También constituye un insumo para mejorar los planes de contingencia de Termap y apoyar la planificación y gestión de la costa por parte de organismos provinciales y municipales.

El equipo de trabajo estuvo integrado por biólogos especialistas en aves y mamíferos, arqueólogos y geólogos, además de especialistas en Sistemas de Información Geográfica (SIG) y un equipo administrativo y de gestión de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA). El proyecto se desarrolló durante aproximadamente 18 meses.

Articulación entre el sector académico, público y privado

Durante la presentación, el Mg. Claudio Alejandro Fernández, decano de la Unidad Académica Caleta Olivia (UACO), destacó: “Para nuestra institución es muy importante participar en iniciativas que vinculan la investigación científica con las necesidades del territorio y permiten generar conocimiento de aplicación concreta para la región”.

Por su parte, Daniel Zucas, Gerente General de Termap, expresó: “Este trabajo refleja la importancia de la articulación entre las universidades y los equipos técnicos. Contar con información ambiental específica y actualizada sobre el área costera es fundamental para fortalecer la planificación y la prevención”.

En tanto, Carla Moscardi, integrante de la UNPSJB, destacó: que “el desarrollo de la investigación presentó distintos desafíos propios del entorno costero patagónico. Entre los principales, mencionó las condiciones climáticas cambiantes y la intensidad del viento, factores característicos de la región que condicionaron las jornadas de trabajo y requirieron adaptar las tareas de relevamiento. Posteriormente, el trabajo continuó en gabinete, donde se organizó y sistematizó la información recopilada, los registros de especies y otros datos de interés. Esta etapa permitió elaborar mapas detallados del sector costero y desarrollar un sistema integrado que reúne toda la información disponible”.

Una herramienta para la planificación y la prevención ambiental

La próxima etapa contempla la elaboración del libro que acompañará los cinco mapas y reunirá la información científica y técnica obtenida durante el estudio. Junto con esta publicación, se avanzará en la digitalización de los mapas y de la información relevada para que estén disponibles para consulta pública y puedan utilizarse en actividades de educación, investigación y conservación de la costa.

La iniciativa aporta información sobre la costa de Caleta Olivia con aplicaciones concretas para la prevención y la respuesta ante contingencias ambientales, la planificación territorial y la educación. El trabajo conjunto entre Termap y las universidades permite poner el conocimiento científico al servicio de la gestión ambiental y de la comunidad.