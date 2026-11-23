En la madrugada de este lunes finalizaron los festejos por 125° aniversario de Caleta Olivia con una programación que convocó a instituciones, deportistas, artistas, emprendedores y visitantes.

En este contexto, el intendente Pablo Carrizo realizó un balance de las celebraciones y manifestó su satisfacción por el desarrollo de las actividades y la respuesta de la comunidad.

Los festejos comenzaron el jueves 19 de noviembre con la tradicional vigilia a los pies del monumento al obrero petrolero “El Gorosito”, un encuentro cargado de identidad y emoción que dio inicio a las celebraciones.

Al día siguiente, el acto protocolar con la visita del gobernador Claudio Vidal y posterior desfile aniversario sobre la costanera que se convirtió en uno de los momentos centrales, con una multitudinaria participación de instituciones educativas, organizaciones, fuerzas de seguridad, agrupaciones, vecinos y trabajadores municipales que acompañaron el cumpleaños de la ciudad.

Durante las jornadas, el deporte también tuvo un lugar protagónico. La programación incluyó el Gran Premio Aniversario de automovilismo, la tradicional Carrera del Pedal Club 20 de Noviembre, que celebró sus 40 años de trayectoria con un homenaje a Juan Carlos Navarro; y la Corrida atlética con distancias de 5 y 10 kilómetros, además de propuestas recreativas. Estas actividades reunieron a deportistas y familias en distintos puntos de la ciudad.

La agenda cultural, turística y recreativa ofreció múltiples alternativas para disfrutar en comunidad.

El centro se transformó en un gran espacio de encuentro con el Paseo Aniversario, que reunió a artesanos, manualeros, productores y emprendedores, además de un importante patio gastronómico. A esto se sumaron los espectáculos musicales, las presentaciones de artistas locales, las actividades de Aire Joven, con freestyle, breakdance, cosplay, teatro y distintas expresiones artísticas, junto con espacios destinados a las infancias y las familias.

Al evaluar el desarrollo de las celebraciones, el intendente Pablo Carrizo expresó su alegría por la convocatoria y puso en valor el esfuerzo de quienes trabajaron para concretar la programación.

“Estoy muy contento por la convocatoria y también agradecer a cada uno de los empleados municipales que se pusieron al frente de esta organización. A todas las secretarías, a todo el equipo de trabajo que, de manera articulada, pudimos llegar a esta tercera jornada en las mejores condiciones”.

En ese sentido, destacó que hubo una importante cantidad de espectáculos y alternativas culturales y deportivas, y remarcó: “La gente respondió de la mejor manera”. Por otra parte, Carrizo valoró la importancia de mantener el contacto directo con los vecinos y comerciantes durante este tipo de acontecimientos, entendiendo que la organización de las actividades también requiere diálogo y construcción colectiva.

Fuente: Prensa Municipal