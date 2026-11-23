En el barrio Bicentenario de Caleta Olivia, el equipo que acompaña a la senadora nacional Natalia Gadano realizó distintas tareas para mejorar y embellecer los sitios públicos que utilizan diariamente los vecinos. En este caso, trabajaron en el acondicionamiento de la plaza del barrio, pintaron los arcos de fútbol y realizaron tareas de limpieza y despeje del follaje (foto), con el objetivo de recuperar y poner en mejores condiciones los lugares de encuentro y recreación.

La jornada fue una oportunidad para compartir tiempo con los vecinos y aportar trabajo concreto al barrio. “Cuidar los espacios públicos también es cuidar los lugares donde los chicos juegan, las familias se encuentran y la comunidad construye sus vínculos”, destacaron.

Desde Renovación por Vos valoraron también la importancia de sostener este tipo de iniciativas en distintos sectores de Caleta Olivia, acompañando a los vecinos no solo desde la escucha, sino también con acciones que contribuyan a mejorar su vida cotidiana.

“El trabajo territorial es uno de los ejes del espacio que conduce Gadano, con la intención de estar cerca de cada comunidad, conocer sus necesidades y generar propuestas, pero también involucrarse y aportar desde lo cotidiano”, indicaron desde el equipo de Prensa de la senadora.