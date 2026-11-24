El antiguo trazado de la Ruta Nacional Nº 3 que va desde el límite interprovincial hasta Caleta Olivia, comenzó a ser reparado este martes por la Municipalidad de esta ciudad con personal propio.

El alistamiento de maquinarias y operarios fue supervisado por el intendente Pablo Carrizo y secretarios de áreas operativas de la comuna en la zona de la denominada Playa Acina, a unos 5 km. al sur del emplazamiento de la Comisaría Ramón Santos.

Estos trabajos se enmarcan en el convenio de conservación, mantenimiento, reparación, construcción y mejoramiento de rutas, caminos e instalaciones que se firmara con la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) el pasado viernes, en ocasión de celebrarse el 125º aniversario de la ciudad del Gorosito, con la presencia del gobernador Claudio Vial.

Ese acuerdo también contempla la finalización del incluso tramo de la Avenida de Circunvalación en la zona urbana (algo más de 4 km.) donde debe terminarse la construcción de un puente y permitirá el desvío del tránsito pesado.

Virtualmente, el municipio se constituye en un contratista del gobierno provincial que aportará los fondos necesarios, los cuales generarán recursos para obras comunitarias, gastos generales y pago de sueldos.

En lo que respecta la ruta, se contempla un agresivo plan de bacheo en el trayecto de 45 kilómetros con un nuevo compuesto de emulsión asfáltica que está preparando Vialidad Provincial y se proveerá a través de la delegación Cañadón Seco de ese organismo.

El intendente Pablo Carrizo destacó que “esta es la gran oportunidad para que la Municipalidad empiece a producir nuevos recursos económicos propios” .

También detalló que las tareas comprenden trabajos de mantenimiento, reparación, acondicionamiento y señalización vial, incluyendo acciones de bacheo preventivo y correctivo, reparación de sectores deteriorados, conservación de banquinas, acondicionamiento de desvíos, colocación de señalización preventiva y medidas destinadas a fortalecer las condiciones de transitabilidad y seguridad vial.

Asimismo, respondiendo a una consulta periodística, dijo que no hay un plazo de ejecución establecido ya que se irán cumpliendo etapas de trabajo y además habrá que tener en cuenta las condiciones climáticas.

Por su parte, el secretario de Obras Servicios, José Camacho, explicó que los trabajos se desarrollarán de manera articulada y con recursos municipales.

Paralelamente, los funcionarios subrayaron que cada una de las intervenciones será ejecutada bajo la supervisión y el control permanente del personal profesional, técnico e inspectores municipales, garantizando el cumplimiento de las condiciones operativas y de seguridad requeridas para este tipo de trabajos. Asimismo, la Municipalidad afectará maquinaria, equipamiento, vehículos y recursos humanos propios para dar cumplimiento al compromiso asumido mediante el convenio suscripto con Vialidad Provincial.