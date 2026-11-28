La cantante habló en la jornada "Coordinar para Ganar" que impulsa Martín Lousteau. Dijo que no se arrepiente del tuit de la noche del triunfo libertario.

“Milei es muy violento con su pueblo". Así arrancó la cantante Lali Espósito un debate este viernes que impulsa el dirigente radical Martín Lousteau en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para pensar una alternativa política al oficialismo.

"La cultura desarma el miedo", sostuvo la artista ante el público que colmó la facultad de avenida Córdoba. También volvió sobre el mensaje que publicó en redes el domingo de las PASO de 2023, cuando Javier Milei se impuso a Sergio Massa: dijo que no se arrepiente de aquel "¡qué peligroso!", aunque reconoció que le tuvo costos. "Me sucedió después de ese tuit, de marcas que no me quisieron acompañar más", contó.

SEMINARIO COORDINAR PARA GANAR

Lali es una de las figuras de la cultura más enfrentadas con el Presidente. Desde que asumió, Milei la atacó varias veces en público y en redes sociales, la apodó "Lali Depósito" y la puso como ejemplo de los artistas que, según él, se beneficiaban con contrataciones de municipios y gobiernos provinciales. Hasta ahora, la cantante había elegido responder sobre todo desde el escenario y sus canciones. Su presencia en una actividad con perfil abiertamente opositor es una novedad en ese enfrentamiento.

La cantante también evitó responsabilizar a los votantes por el triunfo libertario y apuntó hacia la dirigencia. "La gente votó lo que pudo, dentro del desastre. No se le puede echar la culpa", afirmó. "Vos no le podés decir a la persona que tiene cuatro laburos que se siente a reflexionar". Y discutió una de las lecturas más extendidas desde 2023: "No se puede decir que los jóvenes son de derecha. Hay un señalamiento a las sociedades y no se piensa qué hicimos mal".

En el mismo encuentro habló la cineasta Lucrecia Martel, que se concentró en la Justicia y en la relación entre el dinero y la política. "Me indigna la justicia, o la injusticia", dijo. Y agregó: "El sistema democrático no resiste la concentración de guita, 'billetean' a los diputados y senadores. Eso quiebra la moral pública. Argentina la tiene quebrada hace mucho tiempo y la justicia tiene mucho que ver con eso". La directora de La Ciénaga y Zama cerró con una definición sobre el Estado: "La función pública tiene que verse como un servicio".

El momento más crudo del intercambio llegó cuando hablaron del estado de ánimo social. "Estamos todos como el orto, estamos rotos", lanzó Lali. Martel mencionó el aumento de los suicidios, y la cantante sostuvo que ni las derechas ni las izquierdas le dan respuestas a esa gente.

Para Lali, el aislamiento es parte de una estrategia política. "Conviene fragmentar a la gente, marcar que somos individuos solos. Es lo que hacen las derechas", dijo. "Lo colectivo es la fuerza de este país, estar en la calle con otros". Martel coincidió: "Nos une la memoria de las cosas que hemos compartido".

Las críticas no fueron solo para el oficialismo. "Hay que empezar a preguntarse para qué queremos ganar", planteó Lali. Martel fue más directa con la oposición que la había convocado: "No hay una idea de qué quieren hacer. Solo me llegó un mail de (Juan) Grabois". Y hasta propuso cambiarle el nombre a la actividad: en lugar de "Coordinar para Ganar", sugirió una frase de los guaraníes, "Escuchar tu tiempo".

EL ARMADO DE LOUSTEAU

La jornada la había abierto Lousteau a primera hora, con un discurso que buscó marcar el tono de la convocatoria. "Milei implica un riesgo porque está generando un país donde a unos privilegiados les va bien y al resto le va mal. Pero también por la identidad autoritaria", afirmó. Y advirtió: "Hoy, cuando vemos al gobierno más débil, esto parece como muy lejano, pero no tenemos que olvidar lo que pasó en términos de violencia contra aquellos que pensaban distinto".

El dirigente radical buscó despegar la convocatoria de la idea de un frente electoral, aunque el encuentro reunió a dirigentes y figuras de la cultura unidos por su rechazo al oficialismo. "Esto no es un frente anti. Es tratar de alimentar algo nuevo, y alimentar algo nuevo es transformar nuestra manera de pensar", dijo. Según explicó, eso obliga a "revisar las certezas", "incorporar las miradas de otros" y "salir de donde estamos para poder imaginar algo diferente". Comparó la iniciativa con "otros espacios de concertación en distintos lugares del mundo" que buscaron darles a sus sociedades "un futuro más próspero".

LA EXPERIENCIA BRASILEÑA

En la segunda sesión de la jornada "Coordinar para ganar" tuvo lugar el panel "¿Todos juntos?: cuándo funciona la unidad electoral. Caso Brasil 2026", que moderó el periodista Manu Jove. Participaron dos diputados del Partido de los Trabajadores (PT) cercanos al presidente Lula Da Silva, Paulo Teixeira y Wadih Damous. Teixeira arrancó fuerte: "En octubre de 2027 vestiré la camiseta celeste y blanca para ver la derrota de Milei. En Brasil en 2026 hubo unidad contra las extremas derechas. Estamos en un momento en que necesitamos derrotarlas".

El diputado oficialista brasileño revalorizó el concepto de democracia frente al "anarcocapitalismo", un concepto repetido por el presidente argentino.

Damous en tanto dijo que "sumar siglas no significa sumar votos" y ante una consulta señaló que no creía que hubiera habido unidad para que Lula se impusiera a Flavio Bolsonaro en la segunda vuelta si el candidato no hubiera sido él. Recordó que en 2018 el PT fue dividido a las elecciones y ese mismo año "una organización criminal llamada Lava Jato" impulsó la prisión durante un año y medio de Lula, entre 2018 y 2019.

Dijo que hubo dos campañas en los comicios de este año: "En la primera vuelta hablamos del pasado y la segunda del futuro". Y en ese sentido, adelantó que Lula creará un Ministerio de Bienestar. El público presente se entusiasmó con una frase: "La alegría puede no ser solamente brasileña".