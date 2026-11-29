El Millonario se impuso con un gol de Gonzalo Montiel y espera por el Rojo. Erró dos penales.

River Plate derrotó 1-0 a Instituto en el estadio Monumental Presidente Perón por los cuartos de final del Torneo Clausura y continúa soñando con la corona local, la única vía disponible que le queda para obtener la clasificación directa a la próxima Copa Libertadores.

El Millonario se lo devoró a su rival en los primeros 14 minutos del primer tiempo, y eso le bastó para obtener la ventaja. Dos minutos antes, a los 12, Gonzalo Montiel aprovechó un rebote largo de Ledesma, tras un disparo de Espíndola, para sellar el 1-0 en Alta Córdoba.

Instantes después, el árbitro Nazareno Arasa cobró un claro penal por mano de Leonel Mosevich y Sebastián Driussi estrelló su pena máxima en un palo. A partir de ahí, la Banda aquietó su dominio y el anfitrión se envalentonó, pero nunca logró acercarse con claridad al arco de Santiago Beltrán.

La Gloria profundizó su dominio en el inicio del complemento, aunque fue perdiendo esa supremacía con el paso de los minutos frente a un rival que buscó liquidar el pleito de contragolpe y generó un sinfín de ataques, pero falló en la definición. Incluso, Thiago Almada erró otro penal sancionado correctamente por una infracción del arquero Marcos Ledesma sobre Tomás Galván.

A pesar de la falta de eficacia, River Plate hizo valer el tanto de Montiel y avanzó a las semifinales del campeonato, instancia en la que se enfrentará el próximo sábado a Independiente en el estadio Monumental, luego de que el Rojo eliminara por penales a Vélez en Liniers.

Este domingo se completará el cuadro con los encuentros entre Rosario Central-Barracas Central y Boca Juniors-Gimnasia La Plata. Los locales son amplios favoritos en ambos encuentros.