El Xeneize se medirá ante Gimnasia de La Plata el próximo domingo a las 22; el sábado, a la misma hora, se enfrentarán Instituto y River.

Tras el triunfo de Boca, cuándo y cómo se jugarán los cuartos de final del Torneo Clausura

La Liga Profesional confirmó los días y horarios de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, cuya programación quedó definida después de la victoria de Boca ante Independiente Rivadavia. La próxima instancia se disputará este fin de semana, con dos encuentros el sábado 28 de noviembre y otros dos el domingo 29, en busca de los semifinalistas.

Cómo quedaron los cruces de cuartos en el Torneo Clausura

La actividad comenzará el sábado a las 20, cuando Vélez reciba a Independiente en Liniers. El Fortín avanzó tras eliminar a Belgrano y tendrá la posibilidad de jugar nuevamente en su estadio, mientras que el Rojo consiguió el pasaje al superar a Argentinos Juniors. Facundo Tello será el árbitro principal, acompañado por Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade. Daniel Zamora será el cuarto juez.

Ese mismo día, a las 22, Instituto enfrentará a River en el Monumental de Alta Córdoba. La Gloria viene de dejar en el camino a Huracán, mientras que el Millonario consiguió su clasificación frente a Lanús. Nazareno Arasa estará a cargo del encuentro, con Facundo Rodríguez y Miguel Savorani como asistentes. Brian Ferreyra completará la terna en el campo de juego como cuarto árbitro.

La programación continuará el domingo 29 a las 17.45, con el cruce entre Rosario Central y Barracas Central en el Gigante de Arroyito. El Canalla llegó a esta instancia después de vencer a Gimnasia de Mendoza, mientras que el Guapo eliminó a Defensa y Justicia. Pablo Dóvalo será el juez principal, secundado por Maximiliano Del Yesso y Diego Bonfá. Pablo Giménez ocupará el puesto de cuarto árbitro.

El último compromiso de los cuartos se jugará ese mismo domingo desde las 22. Gimnasia y Esgrima La Plata se medirá ante el Xeneize, tras el cotejo que se disputó este miércoles en La Bombonera. Darío Herrera fue designado para impartir justicia, con Pablo González y Adrián Delbarba como asistentes. Maximiliano Macheroni será el cuarto árbitro.

Las designaciones también incluyen a los responsables del VAR y del AVAR para cada uno de los cuatro partidos. En Vélez-Independiente, Salomé Di Iorio estará en la cabina junto a Sebastián Habib; para Instituto-River fueron elegidos Lucas Novelli y Laura Fortunato. En Rosario Central-Barracas Central trabajarán Silvio Trucco y Mariano Ascensi, respectivamente.

Por su parte, el equipo arbitral de Gimnasia ante Boca tendrá a Germán Delfino como encargado del VAR y a Diego Verlota en el AVAR. De esta manera, quedaron establecidos los cuerpos completos para una instancia que se disputará a partido único y que definirá a los cuatro equipos que seguirán en carrera por el título.

Por qué se juegan dos partidos a las 22

La organización del calendario tuvo en cuenta otros dos compromisos relevantes del fin de semana. Estudiantes de La Plata enfrentará a Palmeiras el sábado a las 17 por la final de la Copa Libertadores, mientras que la Selección Argentina femenina jugará un amistoso frente a Alemania el domingo a las 20.15. La distribución de los encuentros del Clausura buscó evitar superposiciones con ambos eventos.

Una vez terminados los cuartos de final, las semifinales se disputarán el fin de semana del 5 y 6 de diciembre. Los ganadores de Vélez-Independiente e Instituto-River se cruzarán en una de las llaves, mientras que los vencedores de Rosario Central-Barracas Central y Gimnasia ante Boca definirán al otro finalista.

La definición del campeonato ya tiene fecha y escenario: será el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Allí se conocerá al campeón del Clausura 2026, luego de una etapa eliminatoria que tendrá cuatro partidos decisivos en apenas dos días y que comenzará este sábado en Liniers.