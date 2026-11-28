Venció 3-1 y está entre los cuatro mejores del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

Independiente venció por penales a Vélez y se metió en semifinales

Independiente de Avellaneda se clasificó este sábado para las semifinales del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol al derrotar por penales 3-1 a Vélez Sarsfield.

El intenso partido, que se jugó en el estadio José Amalfitani de Liniers, tuvo el arbitraje de Facundo Tello.

Tras un partido intenso y con situaciones repartidas, los goles que moldearon el 1-1 llegaron en el primer tiempo extra del alargue, para dar lugar a la definición por penales.

Independiente supo ser más ofensivo y marcar, en buena parte, el pulso del partido. Ambos tuvieron chances, pero las del “Rojo” fueron más incisivas en retrospectiva.

La mejor de los noventa, un tiro libre que Montiel estrelló contra el travesaño.

Ya en la prórroga el “Rojo” logró la apertura con una salida por bajo de córner y el buen centro de Santiago Montiel que, tras tenue desvío, Sebastián Valdéz conectó al 1-0.

Doce minutos más tarde, justo antes de finalizar el primer alargue, Ronaldo Martínez sacó otro gran gol de la galera, tal como había hecho con Belgrano, para estampar el 1-1. La tensión se extendió a los penales.

Maximiliano Meza marcó el primero para el “Rojo”, a pura jerarquía, y Rodrigo Aliendro repitió para Vélez. Tomás Marchiori, héroe ante Belgrano, se lució con el primer atajado ante Montiel.

Lisandro Magallán tuvo la ventaja para Liniers, pero la tiró por encima del travesaño. Millán, que entró para patear, volvió a adelantar al “Rojo” y Silvero emuló a su compañero y la tiró a cualquier lado, por sobre el travesaño.

Marchiori volvío a darle vida a Vélez volando sobre su izquierda, para atajar ante Valdéz. Nosei tiró el suyo contra el poste e Independiente quedó match-point. Facundo Zabala marcó su penal y clasificó al “Rojo”.

De esa manera, los de Jadson Viera son los primeros semifinalistas y será visitante de River o Instituto.