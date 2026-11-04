Antes de empezar el próximo año, ¿qué necesitás soltar?

Noviembre llegó y, con él, esa sensación conocida: cansancio, pendientes, exigencias y la necesidad de cerrar todo antes de diciembre. En Comodoro Rivadavia, una propuesta invita a hacer algo diferente: parar por unas horas y preguntarse qué vale la pena seguir sosteniendo y qué necesitamos dejar atrás.

Hay momentos del año en los que el cansancio no tiene que ver solamente con dormir poco. Son las cosas pendientes. Las expectativas que no se cumplieron. Las decisiones postergadas. La exigencia de llegar a todo. Los planes que salieron distinto de lo esperado y también aquellas situaciones que, aunque terminaron, seguimos cargando.

El final del año suele funcionar como una especie de espejo. Aparecen los balances, lo que hicimos y lo que no, aquello que queremos cambiar y la sensación de que enero debería encontrarnos renovados.

Pero quizás antes de pensar en todo lo nuevo que queremos empezar haya otra pregunta posible: ¿qué necesitamos soltar?

Hacer espacio también es una forma de avanzar

Desde esa mirada nace SOLTAR – Cerrar ciclos, abrir posibilidades, una nueva experiencia presencial de MODO que se realizará en Comodoro Rivadavia y estará coordinada por la Lic. en Psicología Itatí Ramírez Arguimbao (MP 1645).

La propuesta no apunta a hacer una lista de objetivos para el próximo año, sino a detenerse primero en lo vivido: reconocer aquello que pesa, revisar exigencias y patrones que quizás ya no sirven, valorar el propio recorrido y distinguir qué queremos dejar, qué queremos conservar y hacia dónde queremos avanzar.

Durante el encuentro se trabajará a través de herramientas de psicología, momentos de reflexión y dinámicas vivenciales orientadas a tres ejes: soltar, cerrar ciclos y abrir nuevas posibilidades.

Porque cerrar una etapa no necesariamente significa olvidar lo vivido. También puede significar integrarlo, reconocer lo aprendido y decidir de qué manera queremos continuar.

Una pausa en medio de la vorágine

SOLTAR propone justamente eso: reservar unas horas antes de que termine el año para salir de la lógica de los pendientes y encontrarse con una pregunta más personal. ¿Qué quiero dejar atrás? ¿Qué me llevo de este año? ¿Y a qué quiero empezar a hacerle lugar?

El encuentro será el domingo 29 de noviembre, de 14:30 a 17 horas, en Espacio SEI – Hotel WAM, e incluirá material de trabajo, dinámicas y merienda.

Las consultas e inscripciones se realizan a través de MODO Experiencias (@modo.experiencias.cr) o por WhatsApp al 297 4710584.

A veces, para empezar algo nuevo, no hace falta sumar más. Hace falta hacer espacio.