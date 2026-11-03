Ya se plantaron más de 130 mil árboles en zonas afectadas por incendios

La iniciativa contempla la plantación de especies autóctonas en distintas reservas de la cordillera y el fortalecimiento del Vivero Forestal “Lemu”, cuya capacidad de producción se proyecta duplicar.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, destacó los avances de la campaña provincial de restauración de bosques nativos, a través de la cual ya se plantaron más de 130 mil árboles en distintas áreas de la cordillera. La iniciativa forma parte de una política integral destinada a recuperar los ecosistemas afectados por los incendios forestales, preservar la biodiversidad y fortalecer la conservación del patrimonio natural de la provincia.

El programa es impulsado por el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Bosques, en articulación con comunidades locales y distintas organizaciones ambientales, en el marco del Programa Provincial de Restauración y del proyecto ProCLIM-AR, que promueve la recuperación de paisajes forestales y el desarrollo de estrategias de adaptación al cambio climático.

Al referirse a los trabajos realizados, Torres puso en valor la articulación entre el Estado, las comunidades y las instituciones que participan de las tareas de recuperación ambiental. “La Secretaría de Bosques, el Consorcio ProCLIM-AR y las comunidades de la provincia de Chubut estamos trabajando en conjunto para poder recuperar nuestro bosque nativo”, expresó el mandatario.

En ese sentido, precisó que en lo que va del año ya se plantaron “más de 130 mil árboles”, y explicó que las intervenciones fueron planificadas para obtener resultados concretos a mediano plazo, a partir del crecimiento y desarrollo de las especies implantadas.

“Además de prevenir, tenemos que trabajar para recuperar algo que es patrimonio de todos los argentinos, que son nuestros bosques nativos”, remarcó el gobernador, al destacar la importancia de sostener una política ambiental que no solo contemple la prevención y el combate de los incendios, sino también la restauración de los ecosistemas afectados por el fuego.

En ese marco, el Gobierno Provincial lleva adelante una estrategia que combina la producción de especies autóctonas, la identificación de áreas prioritarias de intervención y la participación de las comunidades en las tareas de plantación y conservación.

El objetivo es favorecer la recuperación progresiva de los ecosistemas forestales, preservar la biodiversidad y fortalecer la capacidad de regeneración de los bosques afectados por incendios y otros procesos de degradación ambiental.

RESTAURACION DE BOSQUES

La campaña provincial de restauración contempla intervenciones en diferentes áreas naturales de Chubut, entre ellas la Reserva Forestal de Uso Múltiple Lago Epuyén, Laguna Los Alerces y las reservas provinciales Río Turbio, Río Tigre y Cerro Currumahuida.

Los trabajos fueron planificados por equipos técnicos especializados, que evaluaron el grado de degradación de cada sector, la presencia de especies nativas y exóticas invasoras, y las posibilidades de regeneración natural de los distintos ambientes.

En las reservas Lago Epuyén y Río Turbio también se desarrollaron instancias de participación con comunidades y pobladores, con el propósito de incorporar sus conocimientos y necesidades a la planificación de las tareas de recuperación.

Uno de los operativos más destacados tuvo lugar en la Reserva Provincial Río Turbio, donde los equipos de trabajo hicieron base en el puesto institucional ubicado en el arroyo Jara e intervinieron sobre una superficie de 20 hectáreas, en la margen sur del curso de agua.

Para acceder al sector, los participantes debieron realizar una caminata de 30 kilómetros a través de bosque cerrado, durante dos jornadas. Debido a las dificultades de acceso, los plantines producidos en el Vivero Forestal “Lemu” fueron trasladados en helicóptero, lo que permitió concretar las tareas de restauración en una zona de difícil acceso terrestre.

Como parte de esta política de recuperación ambiental, el Gobierno del Chubut inauguró en abril de 2025 el Vivero Forestal “Lemu”, ubicado en la localidad de El Maitén, el primer establecimiento provincial destinado específicamente a la producción de especies nativas para proyectos de restauración de áreas degradadas por incendios.

El vivero, emplazado a la vera de la Ruta Provincial N° 70, cuenta actualmente con una capacidad de producción aproximada de 70 mil plantines y se encuentra en etapa de planificación una ampliación que permitirá duplicar esa capacidad para la próxima primavera.