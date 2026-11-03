Jubilados en Lucha se movilizará este miércoles a las 11 frente a la sede del organismo en Comodoro. Presentará un pronto despacho por un petitorio entregado hace seis meses y denunciará demoras de hasta medio año para conseguir atención médica.

Jubilados advierten que irán a la Justicia por la situación del PAMI

Tras seis meses sin respuestas al petitorio presentado ante distintas autoridades, Jubilados en Lucha volverá este miércoles a la sede del PAMI en Comodoro Rivadavia. La organización entregará un pronto despacho y dará un plazo de 90 días a los interventores del organismo antes de avanzar con un amparo judicial.

La convocatoria será a las 11, según confirmó Fabián Pereira, referente del espacio, en diálogo con Radio Del Mar. La presentación busca obtener una contestación formal a las demandas pendientes.

“Ya pasaron seis meses. Les vamos a dar 90 días a los interventores del PAMI para que nos den una respuesta y, después, si no hay respuesta, iremos a un amparo judicial”, adelantó.

Entre los problemas que motivan el reclamo, Pereira destacó las dificultades para acceder a consultas médicas. Según indicó, las demoras se profundizaron en los últimos meses y, en algunos casos, los afiliados deben esperar entre cinco y seis meses para conseguir un turno.

“La situación ha empeorado, los turnos se han ido alargando y es casi imposible conseguir un turno en forma inmediata o cercana”, sostuvo. Además, aseguró que reciben numerosas denuncias relacionadas con la atención y las prestaciones.

El referente también advirtió sobre la reducción del personal en las oficinas locales. De acuerdo con sus declaraciones, quedarían alrededor de 25 trabajadores para atender a unos 31.000 afiliados. Vinculó esa situación con las dificultades que enfrentan los jubilados para realizar sus gestiones y acceder a la cobertura.

Pereira cuestionó el deterioro del sistema de salud pública y de las prestaciones destinadas a los jubilados. Frente a ese panorama, planteó que recurrirán a las herramientas judiciales disponibles para sostener sus demandas.

La movilización de este miércoles llevará ese reclamo nuevamente al PAMI, con una presentación formal y un plazo definido para exigir una respuesta.