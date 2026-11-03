Fin de semana con tango, música colombiana y literatura

Son las propuestas del Centro Cultural de Rada Tilly para el nuevo fin de semana largo que se viene.

El Centro Cultural de Rada Tilly se prepara para un fin de semana con una agenda que combina música en vivo, literatura y espacios de encuentro. El tango y los sonidos del folklore colombiano serán protagonistas de dos conciertos con entrada libre y gratuita, mientras que la muestra Chic@s de Palabra transita sus últimos días abierta al público.

La programación, organizada por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rada Tilly, reúne propuestas para diferentes públicos y edades.

El sábado 7 de noviembre, a las 21 horas, llegará al escenario del Centro Cultural la Orquesta Típica Enriqueta Lucero, una agrupación de Puerto Madryn formada en 2018 que propone un recorrido por la historia del tango.

Su repertorio abarca desde los clásicos de la vieja guardia hasta composiciones actuales, con obras instrumentales y canciones que recuperan distintos estilos de las orquestas típicas. La agrupación cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de la Música (INAMU). La entrada será libre y gratuita.

El domingo 8 de noviembre, a las 20 horas, será el turno de Valeria Arenas, cantautora y tiplista colombiana que llegará con una propuesta musical inspirada en las raíces del folklore andino de su país.

A través del tiple, un instrumento tradicional de cuerdas, la artista combina sonidos populares con influencias de otros géneros. Sus canciones abordan temas como la identidad, el territorio, la espiritualidad y el compromiso social. El concierto también será con entrada libre y gratuita.

CHIC@S DE PALABRA

Hasta el domingo 8 de noviembre se podrá recorrer Chic@s de Palabra, una propuesta que invita a descubrir distintas formas de relacionarse con la lectura, la escritura y la imaginación.

Más que una muestra para observar, es un espacio para participar: conversar, leer, escribir, inventar y compartir ideas. Una invitación abierta a personas de todas las edades para encontrarse alrededor de las palabras.

Se puede visitar de martes a domingo, de 18 a 20 horas, en el Centro Cultural de Rada Tilly.