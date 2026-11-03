Pondrán en valor del patrimonio histórico del Hospital de Astra

Se formalizó un convenio para preservar, conservar y exhibir un patrimonio integrado por más de 120 piezas y mobiliario histórico.

Este martes se llevó adelante la firma de un convenio de comodato entre la SCPL y Asociación Austral de Anestesia, Analgesia y Reanimación local, por mobiliario e instrumental del quirófano del Hospital de Astra, que hoy integran la exposición del Museo Austral de Anestesiología.

A través de este acuerdo, ambas instituciones formalizaron el trabajo que vienen desarrollando conjuntamente para revalorizar este patrimonio histórico de la ciudad creado en 1925.

Durante la actividad, estuvieron presentes Gustavo Purtscher, presidente de la Asociación Austral de Anestesia, Analgesia y Reanimación filial Comodoro Rivadavia; Roberto Sabino, director del Museo Austral de Anestesiología; y Pilar Dalmazzo, museóloga.

En representación de la SCPL, participaron: Franco Domizzi, presidente del Consejo de Administración; el secretario, Gerardo Aguilera; el tesorero, Guillermo Costes, Leonardo Cantos, gerente Institucional de la SCPL y la coordinadora Institucional, Laura Cambareri.

En este sentido, durante el encuentro se destacó la importancia de la preservación histórica de este patrimonio con fines culturales, educativos y científicos. Al respecto, el director del museo, Roberto Sabino, resaltó que “este acto institucional nos convoca en torno a la preservación de la historia de la anestesiología y el patrimonio sanitario de nuestra región. En esta oportunidad nos encontramos para formalizar la firma de un comodato de acuerdo entre nuestras instituciones, reafirmando el compromiso compartido con la conservación y puesta en valor de este quirófano histórico”.

Por su parte Gustavo Purtscher, presidente de la Asociación Austral de Anestesiología, agregó: “este es un acto muy importante para nosotros porque une a ambas instituciones, enroladas en un proyecto cultural que ya se ha empezado a destacar desde nuestra ciudad hacia el resto del país y también internacionalmente. Hoy tenemos la dicha de concretar el cuidado que nos otorga la Cooperativa sobre estas piezas de enorme valor, las cuales reproducen un quirófano de hace más de 100 años y es una muestra cabal de la medicina de alto nivel que se hacía en los campamentos petroleros”.

Finalmente, el presidente del Consejo de Administración de la SCPL, Franco Domizzi remarcó: “muchas gracias por esta hermosa iniciativa de poner en valor este museo, con el instrumental quirúrgico y médico que tiene toda una historia y sentido también hacia la identidad del barrio Astra y de todo Comodoro. En este sentido, agradecemos a la Asociación Austral de Anestesiología por recuperar, conservar, exhibir y poner en valor todo este equipamiento médico. Estamos hablando no solamente de objetos históricos, sino también de patrimonio comunitario y por eso estamos felices de acompañarlos, y de que esto tenga también una proyección nacional e internacional”.

HOSPITAL DE ASTRA: PATRIMONIO CULTURAL E HISTORICO

Inaugurado en 1925, a 20 kilómetros del centro de la ciudad, este nosocomio estaba destinado a la atención de los trabajadores de la compañía Astra y sus familias. Tras quedar en desuso, a pesar de que su quirófano permaneció cerrado e intacto, el deterioro del edificio puso en riesgo su conservación.

Con el inmueble ya en manos de la SCPL, durante 2025 el Consejo de Administración decidió acompañar el proyecto de rescate impulsado por la Asociación Austral de Anestesiología. Ese respaldo hizo posible desmontarlo pieza por pieza y trasladarlo al Museo, donde se volvió a montar respetando sus colores, materiales y disposición original.

Actualmente es un conjunto único por lo completo y por su estado de conservación. En su época fue un quirófano moderno y de alta complejidad: sus paredes verdes, pensadas para reducir la fatiga visual del cirujano, anticipaban un criterio médico que se generalizaría décadas después.

Para la Cooperativa, preservar este espacio es sostener una parte de la memoria sanitaria y comunitaria de nuestra ciudad, por ello la necesidad de acompañar este tipo de proyectos que aseguran que pueda seguir investigándose y compartiéndose con las generaciones presentes y futuras.