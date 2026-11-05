El Paseo Costero cambia sus luces y repara los daños del mar

El Municipio comenzó a reemplazar 109 luminarias que habían perdido el 80% de su potencia. Los trabajos incluyen arreglos de veredas, restauración de bancos y pintura de muros y barandas antes del verano.

Las luces del Paseo Costero de Comodoro Rivadavia habían cumplido su vida útil y, aunque permanecían encendidas, habían perdido el 80% de su potencia. Con el recambio de los 109 artefactos, el Municipio inició un plan de acondicionamiento del sector de cara a la temporada de verano 2026/2027.

La intervención fue dispuesta por el intendente Othar Macharashvili y se lleva adelante a través de la Subsecretaría de Mantenimiento y Conservación, en coordinación con el Ente Comodoro Turismo. Esta primera etapa contempla la renovación completa del sistema de iluminación.

“Se dio comienzo al recambio de los 109 artefactos que tenemos en el paseo dado que viene la época estival”, explicaron desde la subsecretaría.

Durante las próximas semanas, las cuadrillas avanzarán con la reparación de las veredas dañadas por el mar, la restauración de los bancos y el pintado de muros y barandas. Las tareas forman parte de una mejora integral de la infraestructura urbana y de la pintura de todo el sector.

“Es un trabajo mancomunado que nos beneficia a todos para tener en condiciones el paseo y la Costanera antes de la temporada”, señalaron desde Mantenimiento. También anticiparon que, una vez terminada esta intervención, continuarán con el resto de los paseos.