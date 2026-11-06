Desde el Departamento de Saneamiento informaron que quedaron sin efecto las interrupciones programadas para este viernes y sábado. La decisión se debe a que las reservas de Puesto La Mata presentan niveles aceptables.

Suspenden los cortes de agua para este viernes y sábado

Buenas noticias para los vecinos de Comodoro Rivadavia. Este viernes 6 de noviembre se confirmó la suspensión de los cortes programados de agua potable que estaban previstos para distintos sectores de la ciudad.

Según informó el Departamento de Saneamiento de la SCPL, este viernes no se realizará el corte de suministro en Zona Norte, mientras que el sábado 7 de noviembre tampoco habrá interrupción programada en las zonas Sur y Central.

La medida responde a que las reservas de agua de Puesto La Mata se encuentran en condiciones operativas aceptables, lo que permite mantener el abastecimiento sin necesidad de aplicar las restricciones previstas.

De esta manera, las tres zonas de la ciudad podrán continuar con el servicio durante las jornadas mencionadas, siempre que no se presenten inconvenientes imprevistos.

A pesar de la suspensión de los cortes, desde el área de Saneamiento reiteraron el pedido a la comunidad de hacer un uso racional y responsable del agua potable para contribuir al mantenimiento de las reservas.