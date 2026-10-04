El Hospital Alvear ya vinculó sus equipos a la red provincial de diagnóstico

Ese centro asistencial de Comodoro Rivadavia se convirtió en el primero de Chubut en incorporar todos sus equipos a la Red de Diagnóstico por Imágenes. A partir de este lunes, la Secretaría de Salud iniciará el proceso para sumar progresivamente a los hospitales de la provincia y vincular los estudios a la Historia de Salud Integrada.

El Gobierno del Chubut avanza en la integración de los hospitales públicos de la provincia a la Red de Diagnóstico por Imágenes, una iniciativa impulsada por la Secretaría de Salud que permitirá digitalizar y vincular los estudios realizados en los distintos establecimientos a través de la Historia de Salud Integrada (HSI).

El objetivo es que la información clínica acompañe a cada paciente dentro de la red pública de salud, independientemente de la localidad en la que se haya realizado el estudio o de aquella en la que requiera una nueva consulta.

“Digitalizar el sistema de salud no es solamente incorporar tecnología: es hacerle la vida más fácil a la gente. Queremos que un vecino que se realiza un estudio en cualquier localidad de Chubut no tenga que repetir trámites ni perder tiempo para continuar su atención en otro hospital. La información tiene que estar disponible para los profesionales que la necesitan, porque detrás de cada estudio hay una persona que merece una respuesta rápida y de calidad”, remarcó el gobernador Ignacio “Nacho” Torres.

En la misma línea, agregó: “Estamos avanzando hacia un sistema sanitario más moderno, eficiente y conectado, donde los recursos se aprovechen mejor y los hospitales puedan trabajar de manera articulada. Compartir digitalmente los estudios permite evitar prácticas innecesarias, agilizar los diagnósticos y optimizar el uso del equipamiento disponible. Cada minuto que le ahorramos a un paciente y cada recurso que administramos mejor se traduce en una mejor atención para todos los chubutenses”.

El Hospital Alvear de Comodoro Rivadavia se convirtió en el primer establecimiento de la provincia en incorporar la totalidad de sus equipos a la Red de Diagnóstico por Imágenes: tomógrafo, mamógrafo, seriógrafo, ecógrafos y equipos de rayos X.

Esta integración constituye el primer paso de una estrategia provincial orientada a incorporar progresivamente a los hospitales de Chubut y a vincular la información generada en cada uno de ellos con la Historia de Salud Integrada.

INCORPORACION PROGRESIVA

A partir de este lunes, la cartera sanitaria que conduce Sergio Wisky iniciará un trabajo junto a equipos técnicos especializados para avanzar en la incorporación de nuevos establecimientos a la Red Provincial de Diagnóstico por Imágenes.

El proceso permitirá extender el modelo implementado en el Hospital Alvear e integrar gradualmente los equipos disponibles en los hospitales públicos de la provincia, fortaleciendo la interoperabilidad entre los distintos niveles de atención.

HISTORIA DE LOS PACIENTES

Uno de los principales beneficios de la Red es que los estudios por imágenes quedan vinculados a la Historia de Salud Integrada de cada paciente. De este modo, los profesionales autorizados de otros establecimientos incorporados al sistema podrán consultar las imágenes y la información asociada cuando resulte necesario para la atención.

Así, una persona que se realiza un estudio en el hospital de su localidad y luego requiere atención en otra ciudad podrá continuar su tratamiento con sus antecedentes disponibles en la HSI, sin depender exclusivamente del establecimiento donde fue realizado el estudio.

La medida facilitará la continuidad de la atención, aportará mayores herramientas para la toma de decisiones clínicas y contribuirá a evitar la repetición innecesaria de prácticas, optimizar los tiempos de respuesta y aprovechar mejor los recursos tecnológicos del sistema público de salud.

Con esta iniciativa, Chubut consolida una red sanitaria conectada, en la que la digitalización de los diagnósticos por imágenes permitirá acercar una atención más ágil, coordinada y de mejor calidad a los vecinos de toda la provincia.