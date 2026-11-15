Más de 50 expositores en las jornadas del Hospital Regional

Bajo el lema “Miradas interdisciplinarias en Salud Regional”, la iniciativa se desarrolló en el Hotel Austral y convocó a profesionales de distintas áreas de la salud, especialistas, estudiantes universitarios, residentes y representantes de instituciones públicas y privadas.

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, acompañó la realización en Comodoro Rivadavia de las I Jornadas del Hospital Regional “Dr. Víctor Manuel Sanguinetti”, que contaron con una participación de 280 asistentes.

Bajo el lema “Miradas interdisciplinarias en Salud Regional”, la iniciativa se desarrolló en el Hotel Austral y convocó a profesionales de distintas áreas de la salud, especialistas, estudiantes universitarios, residentes y representantes de instituciones públicas y privadas.

En representación de la Secretaría de Salud provincial formaron parte de la actividad los subsecretarios de Hospitales, Romina Galarza; y de Finanzas y Administración, Nicolás Jasin; acompañados por el director general del Hospital Regional, Iván Martínez; y el integrante del Departamento de Epidemiología y Vectores del INEI-ANLIS Malbrán, Carlos Giovacchini; entre otros representantes de diferentes entidades.

A lo largo de ambas jornadas, más de 52 profesionales participaron como expositores en mesas interdisciplinarias, presentaciones científicas y espacios de intercambio. Además, se realizaron charlas abiertas a la comunidad, con el propósito de acercar información y herramientas sobre distintas temáticas vinculadas al cuidado de la salud.

La propuesta fue organizada por el Comité de Docencia e Investigación y el equipo del Hospital Regional, con el objetivo de generar un espacio de encuentro, actualización profesional y construcción colectiva de conocimientos para fortalecer la salud regional.

INTERCAMBIO CIENTÍFICO

Las jornadas reunieron a médicos, especialistas, profesionales de distintas ramas de la salud, estudiantes de Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología y otras carreras vinculadas al ámbito sanitario, además de residentes e integrantes de clínicas privadas, de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y del propio Hospital Regional.

Uno de los espacios destacados fue la exposición de pósteres científicos, donde los autores presentaron sus trabajos y compartieron experiencias e investigaciones con los asistentes. Estos espacios, desarrollados durante los intervalos de las actividades, permitieron generar intercambios entre los participantes y dar visibilidad a las producciones de los equipos de salud.

En paralelo, las charlas destinadas a la comunidad acercaron diferentes temáticas de interés sanitario, promoviendo el acceso a información y el vínculo entre las instituciones de salud y la población.

RECONOCIMIENTO

Durante el acto de clausura, la Secretaría de Salud de Chubut realizó un reconocimiento al equipo de Mamografías del Hospital Regional por el trabajo desarrollado en el marco de la campaña de prevención del cáncer de mama, que permitió concretar 739 mamografías a mujeres de Comodoro Rivadavia y la zona sur de Chubut.

El reconocimiento fue recibido por Catalina Levian, licenciada en Bioimágenes y responsable del área de Mamografía; el doctor José Lobatto, jefe del Servicio de Diagnóstico por Imágenes; y el licenciado Hugo Saavedra, coordinador del Servicio.

Al momento de entregar la distinción, la subsecretaria de Hospitales, Romina Galarza destacó “el compromiso del equipo para generar espacios y ampliar las posibilidades de acceso a los estudios”.

Valoró en ese marco que “se ampliaron horarios para la atención que facilitó que las mujeres pudieran realizarse una mamografía”.

La funcionaria expresó en la ocasión que “este reconocimiento especial es por haber efectuado 739 mamografías a mujeres de Comodoro y la zona sur de Chubut. Por crear un espacio para que las mujeres vayan en distintos horarios y accedan a la mamografía, porque siempre estamos a mil y nos cuesta cuidarnos. Ahora hay más de 700 mujeres que accedieron gracias a ustedes”.