El Hospital de Diadema cumplió 90 años

Durante el acto conmemorativo se destacó la trayectoria de la institución, el compromiso de sus trabajadores y la necesidad de recuperar prestaciones para fortalecer la atención sanitaria en la zona norte de Comodoro Rivadavia. Además, quedó formalmente inaugurado el servicio de kinesiología.

Este viernes, el intendente Othar Macharashvili participó de la celebración del 90° aniversario del Hospital de Diadema, una institución emblemática para la comunidad y referente histórico de la atención sanitaria en la región. La jornada permitió poner en valor el recorrido de este establecimiento, que desde sus orígenes acompañó el crecimiento de la comunidad petrolera y se constituyó como uno de los centros de salud pioneros de la Patagonia.

En ese marco, Macharashvili compartió recuerdos familiares vinculados a la historia de Diadema y destacó el sentido de pertenencia que mantiene con el barrio. Además, resaltó el modelo de desarrollo impulsado por las empresas que llegaron a la región para explotar sus recursos, con inversiones que contemplaban tanto la infraestructura urbana como el equipamiento sanitario de las comunidades.

El mandatario local señaló que “los hospitales como los de Diadema y Kilómetro 8 fueron concebidos para brindar prestaciones de calidad, con capacidad de internación y atención médica integral. Estamos en 2026 y sentimos un sabor amargo, como de involución. Por eso quiero valorizar -remarcó-, a quienes sostienen esto y a quienes le siguen poniendo el pecho. Al tiempo que agregó que “desde las funciones que tenemos, debemos trabajar por el bien común de la gente. La salud nos atraviesa a todos”.

En esa línea, enfatizó que la salud pública de Comodoro Rivadavia atraviesa un momento crítico y convocó a fortalecer el trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado, las instituciones y las organizaciones comunitarias. También reconoció especialmente la tarea de la Asociación Vecinal, de sus integrantes, la Cooperativa y los trabajadores sanitarios que contribuyen diariamente al funcionamiento del hospital.

“Zona Norte necesita una reestructuración en el equipamiento de salud, un hospital grande y que estos hospitales vuelvan a tener la fuerza y la vida que tenían”, afirmó. Además, hizo hincapié en la importancia de contar con profesionales capacitados y condiciones laborales que permitan sostener los equipos de salud tanto en los hospitales como en los centros municipales.

AVANCES

El director del Hospital de Diadema, Luis Friz, agradeció la presencia de las autoridades y el acompañamiento permanente de los vecinos, a la vez que realizó un recorrido por la historia de la institución y destacó su importancia como establecimiento pionero de la salud patagónica.

Friz recordó las distintas etapas que atravesó el hospital y señaló que, luego de décadas de dificultades y altibajos, algunas de las prestaciones comenzaron a recuperarse a partir de gestiones recientes y del compromiso compartido entre la comunidad, los trabajadores y las autoridades.

En ese contexto, uno de los momentos destacados de la celebración fue la inauguración formal del servicio de Kinesiología, un espacio fundamental para ampliar y fortalecer la atención sanitaria de los habitantes de Diadema y sectores aledaños.