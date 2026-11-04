ANMAT prohibió dos insumos médicos por etiquetas irregulares y un lote vencido

La medida alcanza a un sistema de aspiración endotraqueal VITAL-CATH y a camisolines descartables identificados como DIMEX. Las irregularidades fueron detectadas durante una inspección en San Juan y el organismo dispuso su prohibición en todo el país.

La ANMAT prohibió el uso, la comercialización y la distribución de dos insumos médicos luego de detectar problemas en sus rótulos, registros y condiciones de identificación durante una inspección realizada en un depósito de la ciudad de San Juan.

La medida fue adoptada mediante la Disposición 7133/2026 y alcanza a un sistema de aspiración cerrado VITAL-CATH para adultos y a camisolines descartables identificados con la marca DIMEX.

Según la información difundida, durante la fiscalización en la firma INSUMED SAN JUAN SRL se encontraron 15 unidades del sistema de aspiración y planchas de etiquetas correspondientes a los camisolines.

En el caso del sistema VITAL-CATH, el envase interno presentaba una etiqueta con la leyenda “KIMS - EO”, pero no indicaba quién era el importador ni incluía el número de registro sanitario.

La empresa responsable de la importación informó además que el lote encontrado había vencido el 31 de diciembre de 2023 y que el envase interno no coincidía con la presentación utilizada oficialmente por la firma.

Qué pasó con los camisolines

Las irregularidades también alcanzaron a camisolines descartables identificados como DIMEX, comercializados en packs de 10 unidades.

Al revisar los rótulos, la empresa titular del registro PM 2289-3 informó que las etiquetas detectadas eran falsificadas. También aclaró que ese número de registro corresponde en realidad a barbijos y no a camisolines.

Por qué ANMAT decidió prohibirlos

El organismo sanitario consideró que la falta de garantías sobre el origen, conservación, funcionamiento y seguridad de ambos productos podía representar un riesgo para los pacientes.

Por ese motivo, dispuso la prohibición de uso, distribución y comercialización en todo el territorio nacional.

Además, el caso fue derivado al área jurídica para evaluar la eventual presentación de una denuncia penal.

La ANMAT mantiene un sistema de alertas para productos médicos y recuerda que cualquier sospecha sobre dispositivos, materiales descartables o insumos sin identificación clara puede ser reportada ante el organismo.