Máquinas trabajaron en más  de 400 calles tras las lluvias

A raíz de las últimas precipitaciones, cuadrillas municipales ejecutaron tareas de perfilado, retiro de barro y aporte de ripio en arterias clave de la zona sur y Kilómetro 3, garantizando la circulación vehicular y el restablecimiento del servicio de transporte público de pasajeros.

El municipio de Comodoro Rivadavia montó un amplio operativo de mantenimiento e intervención vial en diversos sectores de la ciudad, con el objetivo de optimizar el tránsito y dar respuesta a los inconvenientes ocasionados por las últimas precipitaciones. Las tareas se concentraron principalmente en recuperar las arterias que forman parte de los recorridos del transporte público de pasajeros, garantizando la conectividad en los barrios.

En ese marco, personal municipal con motoniveladoras y maquinaria pesada desplegaron intensos trabajos de perfilado, retiro de barro e ingresado con ripio en la zona sur y sudoeste de la ciudad. Entre los sectores abordados, se destacaron el recorrido de la Línea 15, abarcando puntos críticos como Roque González, Camino Petrolero y las calles Pieragnoli, Ocaso, 231 y Jorge Ludueña, además de los accesos a los barrios Malvinas Argentinas (por calle 10 de Noviembre) y Bella Vista Oeste.

De manera complementaria, los equipos intervinieron en la zona norte, ejecutando tareas de tapado de grietas y acondicionamiento sobre calles clave de Km 3 y Mosconi. A lo largo de las jornadas de trabajo, se acondicionaron más de 400 calles en distintos puntos de la ciudad, priorizando la seguridad en el tránsito y la normalización del servicio de colectivos.

Desde las áreas operativas explicaron que estos trabajos forman parte de una planificación continua de contingencia. Dado que el acumulado de precipitaciones registrado en lo que va del año ha sido significativo, las cuadrillas continuarán durante toda la semana con el acopio y la distribución de ripio en los sectores más vulnerables, anticipándose a las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días.