Continúa el reacondicionamiento vial en calles y caminos principales

Los trabajos de reparación se concretan en los caminos afectados por las recientes precipitaciones. Las labores contemplan la colocación y relleno de ripio, tanto en el Camino Petrolero, como en los accesos a los barrios Fracción XIV y XV y Malvinas Argentinas.

En el marco de las lluvias registradas en la ciudad, la gestión del intendente Othar Macharashvili dio continuidad este jueves a las tareas de mejoramiento de la trama vial que se vienen desarrollando en forma ininterrumpida en los distintos barrios.

Además del acondicionamiento de calles y caminos principales, se busca asegurar la circulación del transporte público de pasajeros. Asimismo, se llevaron adelante trabajos en el Camino Petrolero; en la calle Concejal Ávila, que conecta con el acceso al barrio Fracción XIV y XV; y la calle Juan Carlos Duval, en Malvinas Argentinas.

Sobre el tema, el subsecretario de Vialidad Urbana, Walter Navarro, explicó que “estuvimos trabajando en el Camino Petrolero, llevando ripio y tapando los socavones que se hicieron por la última lluvia”, al tiempo que agregó que “intervenimos en los alrededores del Reservorio N° 5, que estaba muy complicado”. Asimismo, comentó que se está acopiando material para reacondicionar un sector de Fracción XV que sufrió el impacto de las precipitaciones.

Por otro lado, se está repasando la trama vial involucrada en los recorridos del transporte público, con especial énfasis en aquellas líneas que arriban a Km. 8, buscando garantizar su circulación luego de las inclemencias climáticas.