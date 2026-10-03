Franco Colapinto largará 21º en Sepang

El piloto argentino, con Alpine, correrá este domingo desde las 4 en Malasia el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1.

El argentino Franco Colapinto, con Alpine, largará este domingo desde el 21º puesto cuando se corra en el circuito de Sepang, Malasia, el Gran Premio de Bahréin de la Fórmula 1.

El joven piloto de Pilar, provincia de Buenos Aires, había quedado 15º en la prueba clasificatoria, pero a raíz de una penalización, tendrá que salir desde el lugar antes mencionado.

Colapinto llegó a esta fecha con una penalización de cinco puestos por el incidente que protagonizó en el Gran Premio de Azerbaiyán.

A esa sanción se sumaron otros 10 lugares debido al cambio de un motor de combustión interna, luego de que Alpine instalara un quinto propulsor cuando el reglamento permite utilizar cuatro durante la temporada. De esta manera, Colapinto acumuló 15 posiciones de penalización para la grilla de Sepang.

Por eso, su resultado en clasificación no modificaba demasiado el panorama: incluso si hubiera avanzado más posiciones, igualmente debía cumplir las sanciones.

Finalmente, terminó 15° y partirá 21°, solo por delante de Arvid Lindblad, que recibió una penalización mayor.

Por su parte, el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) saldrá primero este domingo.

Verstappen, de 29 años, logró su 49ª 'pole' en la F1 -la primera de la temporada- al dominar la clasificación, en cuya tercera y decisiva ronda (Q3) cubrió, con el neumático blando, los 5.543 metros de la pista malaya en un minuto, 35 segundos y 130 milésimas, 298 menos que el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari), que saldrá a su lado desde la primera fila.

El otro Red Bull, el del francés Isack Hadjar, marcó el tercer tiempo de la cronometrada principal, a 428 milésimas de su compañero, pero al estar sancionado con la pérdida de cinco puestos en grilla -por cambiar elementos en la unidad de potencia de su monoplaza- arrancará octavo.

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial, que marcó el cuarto crono -a medio segundo del neerlandés- 'hereda' por tanto la tercera plaza, en una segunda fila que completa el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Desde la tercera fila arrancarán los dos McLaren del inglés Lando Norris -último campeón del mundo- y el australiano Oscar Piastri, sexto en la grilla.

El inglés George Russell (Mercedes) -segundo en el Mundial, a 66 puntos de los 302 con los que lidera Antonelli- sale séptimo, desde la cuarta fila; que completa el sancionado Hadjar.

El francés Pierre Gasly (Alpine) arrancará noveno, una posición por delante del brasileño Gabriel Bortoleto (Audi), en una prueba que los españoles Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón mundial, y Carlos Sainz (Williams) afrontarán desde el duodécimo y el decimotercer puesto, respectivamente.

El mexicano Sergio Pérez (Cadillac) -eliminado en la Q1- lo hará desde el fondo de la grilla.

La carrera, prevista a 56 vueltas -para completar un recorrido de 310,4 kilómetros- arrancará este domingo a las 4 de la mañana -hora de Argentina- con transmisión de Disney+, la plataforma de ESPN.